Pollenhelyzet – A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja magas lesz

Budapest – A pázsitfűfélék pollenszórása várhatóan országszerte tovább erősödik az elkövetkező napokban, pollenkoncentrációjuk jellemzően már most is magas, de helyenként – elsősorban az Alföldön és a Dunántúl déli részén – már elérhette a nagyon magas szintet is – figyelmeztet az Országos Közegészségügyi Intézet a hivatalos Facebook-oldalán csütörtökön közzétett jelentésében.