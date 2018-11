Polgárőrök a rászorulókért

Tartós élelmiszereket, illetve az évszaknak megfelelő meleg ruhákat, cipőket adományozott rászoruló debreceni és hajdúbagosi családoknak a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért, az István úti telephelyén. Összesen 20 családnak segítettek. Aki nem tudott elmenni hozzájuk, annak elvitték az ajándékokat. Az akciót egy debreceni édességforgalmazó cég és egy helyi ABC támogatta élelmiszercsomagokkal, ruhát pedig a szervezethez tartozó polgárőrök gyűjtöttek civilekkel közösen. Az egyesület korábban is részt vett jótékony akciók szervezésében, ahol logisztikai, biztosítási feladatokat láttak el. Ezentúl önállóan is szeretnének segíteni rászoruló embertársaikon, több ehhez hasonló karitatív megmozdulást is terveznek.

