Polgármestert és képviselőket is választanak

Akkor képviselőket is választ a falu, a hat települési önkormányzati képviselői helyért 24-én szállnak versenybe. A képviselő-jelöltek között négyen vannak olyanok, akik a jelenlegi testületnek is tagjai – tájékoztatta a Naplót Bálint Erika, Sáránd jegyzője, akitől azt is megtudtuk, hogy a jelöltállítás október 22-én 16 órakor zárult le. A falu szavazásra jogosult lakói november 25-én 7-19 óra között két szavazókörben adhatják le voksaikat. Azért kellett időközi választást kiírni, mert a képviselő-testület szeptember elején feloszlatta önmagát.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA