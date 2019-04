Pogácsát és pálinkát zsűrizett a közönség

Pogácsák és pálinkák versenye zajlott március 29-én az esztári művelődési házban. A házigazdákkal együtt 11 nyugdíjasklub vett részt a fesztiválon. Az immár hatodik éve megrendezett eseményen a polgármesteri köszöntő után Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke is üdvözölte a jelenlévőket. A zsűrizés az előző évekhez hasonlóan idén is a közönség feladata volt. Minden csapatból két fő kóstolhatott, és adhatta le szavazatát, s az eredményt a részt vevő csapatok fellépései után ki is hirdették.

Tombola után zene és tánc

A produkciók között vers, népdalcsokor, cigánytánc, novella, jelenet is szerepelt, így változatosak voltak a műsorszámok. Zárásként a vendéglátó klub táncát láthatták, mely a többihez hasonlóan nagy sikert aratott. A nyugdíjasklubok műsora egészen a déli órákig tartott, majd az ebéd következett, a folytatásban pedig tombolasorsolás. A nap további részében a létavértesi Szalontai Band zenekar húzta a talpalávalót.

A furtaiak nyerték

A versenyt a furtaiak nyerték a sajtos pogácsájukkal és a meggyes pálinkájukkal. A második helyen a mikepércsiek végeztek, akik hajtogatott pogácsával és gönci barackpálinkával neveztek. A harmadik helyet a pocsajiak szerezték meg. Ők a túrós, sajtos pogácsa mellé házi pálinkát kínáltak. Különdíjat kapott Mezősas sajtos pogácsája és házi pálinkája.

– Nagyné Kelemen Mónika –

