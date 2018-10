PM: október 15-ig kell benyújtani a szeptemberi bevándorlási különadó bevallást

A szaktárca közleményében hangsúlyozza: a bevándorlásiadó-fizetési kötelezettség minden, a migrációt támogató és finanszírozó szervezetre vonatkozik.

A bevándorlási különadó szabályai augusztus 25-én léptek hatályba, ezért az első, szeptember 17-ig benyújtandó bevallásban mindössze 7 nap tevékenységéről kellett elszámolni – emlékeztet a tárca.

Hozzátették, hogy az adóhivatalhoz eddig egyetlen bevallás sem érkezett a bevándorlási különadóról. A tárca szerint ennek vélhetően vagy az lehet az oka, hogy augusztus 25-e és augusztus 31-e között egyetlen szervezet sem finanszírozott bevándorlást segítő tevékenységet, vagy pedig ezek a szervezetek egyszerűen elmulasztották bevallási kötelezettségüket teljesíteni. A hosszú távú következtetések levonására az elszámolási időszak rövidsége, illetve az önadózás saját bevallásra épülő rendszere miatt a tárca szerint még várni kell.

Azt, hogy megfelel-e a valóságnak, hogy egyetlenegy szervezet sem végzett bevándorlási különadó köteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzi. Amennyiben a revizorok az ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a törvényben foglalt kötelezettségek nem teljesültek, a megállapított adóhiány mellett adóbírságot, illetve késedelmi pótlékot is kiszabhatnak. Szándékos adóeltitkolás esetén az adóbírság mértéke akár az adóhiány 200 százaléka is lehet. Aki nem teljesíti kötelezettségét, például elmulasztja a bevallás benyújtását, mulasztási bírsággal is számolhat, amelynek mértéke akár félmillió forint is lehet.

“A bevándorlási különadó éppúgy Magyarország biztonságát és védelmét szolgálja, mint a határkerítés, a megerősített határvédelem, illetve a jogi határzár. A közterhek igazságos elosztásának az elvét a kormány azzal igyekszik érvényre juttatni, hogy legalább részben viselje a határvédelem költségét az, aki okozza e költséget” – írja közleményében a tárca.

A bevándorlási különadó alanyai maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg az adót. A kötelezettség teljesítésében az adóhivatal honlapján elérhető magyar és angol nyelvű általános tájékoztató segít, emellett a NAV kész személyes egyeztetésen tájékoztatni az érintett szervezeteket – közölte a PM.

– MTI –

http://nav.gov.hu/data/cms482411/Tajekoztato_a_bevandorlasi_kulonadorol_20180815.pdf

http://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/Information_on_the_Im20180823.html

VISSZA A KEZDŐOLDALRA