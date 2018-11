PM helyettes államtitkár: a pénzügyi tudatosság erősítése kedvező az egész nemzetgazdaság számára

Kiemelte: 2017 őszén azért indította el a kormány a hétéves pénzügyikultúra-fejlesztési stratégiáját, hogy a magyar lakosság pénzügyi ismeretei bővüljenek, gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a fiatalok, a családok a pénzügyek intézésében.

Jelezte: jövő tavasszal is megrendezik a Pénz7 rendezvénysorozatot, amelynek eseményeit először az iskoláskorúaknak tartották meg, de az elmúlt években kiderült, nagy igény van arra is, hogy a diákok mellett a tanárok és a szülők is elsajátítsák a korszerű pénzügyi-vállalkozói ismereteket.

Balogh László elmondta: a lakosság pénzügyi ismereteinek bővítése azt eredményezi, hogy a fogyasztók megalapozott döntéseket hoznak majd a pénzügyi termékek megvásárlásakor, és ezzel a pénzügyi intézmények, az egész pénzügyi rendszer kockázatai is csökkennek.

A pénzügyi tudatosság erősítése nemzetstratégiai kérdéssé vált – mutatott rá a helyettes államtitkár hozzátéve, a gazdasági-pénzügyi válság rávilágított arra, milyen csapdákba kerülhetnek a családok, a fogyasztók, ha nem rendelkeznek kellő pénzügyi ismeretekkel.

Balogh László jelezte: a bankok és a biztosítók napi tevékenységében a digitalizáció egyre nagyobb szerepet kap, ez még inkább felerősíti azt az elvárást, hogy a pénzintézetek partnerei egyre alaposabb pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek. Napjainkban a digitalizáció jelentősen felgyorsítja a hiteligényléseket, már néhány perc alatt személyi, fogyasztói hitelt lehet felvenni, vagy biztosításokat lehet kötni, ez pedig nagymértékben megnöveli a vevők döntéseinek kockázatát – mondta.

Kiemelte: a pénzügyi ismeretek oktatását már egészen korán, kisiskolás korban el kell kezdeni, mert a digitalizálás napjainkban minden területen új kihívásokat hoz magával.

Balogh László a hétéves stratégiáról elmondta: megvalósítása, a pénzügyi tudatosság erősítése során a lakosság valamennyi korcsoportját el kell érni, így az iskolások mellett a felsőoktatásban tanuló hallgatók, a felnőtt lakosság, az idősebb korosztályok, a fogyatékkal élők pénzügyi ismereteit is bővíteni kell.

– MTI –

