Pitypangból csinált gumiabroncsot a Vredestein

A világon elsőként gyermekláncfűből nyert természetes gumiból készített kerékpárabroncsot az Apollo Vredestein. A prototípust a napokban megrendezett kerékpáros seregszemlén, az Eurobike-on mutatták be, a németországi Friedrichshafenben. A Vredestein Fortezza Flower Power névre hallgató kerékpárabroncs az Európai Unió által támogatott DRIVE4EU kutatási program keretében, a hollandiai Wageningen Egyetem és Kutatóközponttal közösen készült el. A mindenki által ismert gyermekláncfű egy Kazahsztánban őshonos fajtája, az úgynevezett gumipitypang (Taraxacum kok-saghyz vagy TKS) gyökeréből nyert természetes gumiból a világon most először állítottak elő kerékpárabroncsot. Ezért is nevezték el „Flower Power”-nek, visszautalásként a hippiemozgalom szimbólumára, a békére, a szerelemre, a világ megváltoztatásának szándékára. A Fortezza pedig nem más, mint a Vredestein kerékpárabroncs márkája.

Jól sikerült a kísérlet

A prototípushoz Hollandiában termesztett pitypangot használtak fel, kísérletezve azzal, hogy hogyan tudják belőle a legjobb minőségű gumit kisajtolni, ami a folyamat minden állomásánál egyre erősebbé és tartósabbá vált. Az így megalkotott különleges összetétel jobb tapadást biztosít a hagyományos abroncsoknál, hiszen sokkal magasabb koncentrátumban található meg benne a természetes gyanta.

