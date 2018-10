Pittsburghi lövöldözés – Megosztott közösség várta a kegyeletét lerovó Donald Trumpot

Az elnök – akit elkísért a first lady, Melania Trump, valamint veje és tanácsadója Jared Kushner és Trump lánya, Ivanka – elsőként abba az Élet Fája zsinagógába látogatott el, ahol a tömeggyilkosság történt. A zsinagóga kapujában az elnököt és kíséretét Ron Dermer, Izrael Állam washingtoni nagykövete és Jeffrey Myers rabbi fogadta.

Az elnök és a first lady nem virágokat, hanem – a zsidó hagyományoknak megfelelően – köveket helyezett el a zsinagóga előtt az áldozatoknak felállított kis emlékműveken.

A zsinagógában tett látogatás után Donald Trump és családja meglátogatta a merénylet kórházban ápolt sebesültjeit.

A városban már elkezdődtek a temetések, miközben a környező utcákban mintegy ezer, egyes adatok szerint kétezer ember tüntetett. Táblákat tartottak a magasba, jelszavakat skandáltak halkan. A protestálók Trump gyűlöletkeltőnek minősített egyes kijelentéseire utalva “A szavaknak súlya van” feliratú táblákkal vonultak, mások pedig az egy hét múlva esedékes félidős kongresszusi választásokra emlékeztetve azt írták tiltakozó tábláikra: “Szavazzuk ki a gyűlöletet”.

A város és a helyi zsidó közösség vezetőit megosztotta az elnöki vizit.

Bill Peduto, a város demokrata párti polgármestere hétfőn bejelentette: az elnöknek nem kellene a városba látogatnia, amíg az áldozatok temetése tart. A polgármester szóvivője újságíróknak így fogalmazott: Bill Peduto “elsősorban a temetésekre és az áldozatok családtagjainak megsegítésére összpontosít, nem kíván megjelenni a nyilvánosság előtt, sem az elnök, sem más társaságában”.

Jeffrey Myers rabbi azonban – aki éppen a szombati istentiszteletet vezette, amikor a gyilkos tüzet nyitott – hangsúlyozta, hogy az elnököt szívesen látják. A CNN hírtelevíziónak nyilatkozva kiemelte: “az Egyesült Államok elnöke mindig szívesen látott vendég. Én állampolgár vagyok és ő az elnököm. Természetesen szívesen látjuk”.

A kongresszus két demokrata és két republikánus párti vezetője elhárította, hogy elutazzék Pittsburghbe. Paul Ryan republikánus házelnök rövid közleményben jelentette be, hogy nem tud Donald Trumphoz csatlakozni, Mitch McConnell, a szenátus republikánus csoportjának vezetője pedig – munkatársai szerint – más irányú elfoglaltságai miatt nem utazott el a városba. Chuck Schumer, a demokrata szenátorok frakcióvezetője és Nancy Pelosi, a demokrata képviselői csoport vezetője szintén nem utazott oda. Nancy Pelosi úgy nyilatkozott: nem más programja miatt nem utazik a városba, hanem mert szerinte hagyni kell, hogy az emberek békességben temethessék el és gyászolhassák meg halottaikat. “Ha hívnak, válaszolunk a meghívásra, ám amikor azt mondják, ne menjünk, akkor nem szabad mennünk” – idézte a The New York Times Pelosit.

Közben már több mint 70 ezer ember írta alá azt az egyik pittsburghi zsidó szervezet által közzétett nyílt levelet, amelynek az az üzenete, hogy Donald Trump mindaddig nemkívánatos vendég a városban, amíg “teljes mértékben el nem ítéli a fehér nacionalizmust” és fel nem hagy a kisebbségeket célkeresztjébe állító és veszélybe sodró retorikájával. A nyílt levél a színes bőrűek, a muszlimok, a homoszexuális közösségek tagjait és a fogyatékkal élőket nevezte meg kisebbségiekként.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA