Pittsburghi lövöldözés – A gyilkos nem vallotta bűnösnek magát

A 46 éves Robert Bowers keveset beszélt pittsburghi bíróságon, csak annyit mondott: megértette, hogy mivel vádolják és akár halálbüntetést is kaphat, majd közölte, nem érzi magát bűnösnek. Mivel a lövöldözés során tűzharcba keveredett a rendőrökkel és megsebesült, tolószékben, bekötött karral jelent meg a bíróságon.

Az Élet Fája nevű pittsburghi zsinagógában elkövetett támadást az amerikai hatóságok az Egyesül Államok története legsúlyosabb antiszemita merényletének nevezték. Bowers rögtön a letartóztatása után közölte: azt akarta, hogy minden zsidó haljon meg.

A 11 áldozat temetése kedden kezdődött meg, hat sebesültet még kórházban ápolnak. Az intézmény szerdai jelentése szerint felépülésük lassú folyamat lesz.

Donald Trump elnök és a first lady, Melania Trump kedden Pittsburghbe látogatott, lerótta kegyeletét a zsinagógában, és felkereste a kórházban a sebesülteket is. Az elnök kíséretében volt a lánya, Ivanka, a veje és tanácsadója, Jared Kushner és Steve Mnuchin pénzügyminiszter is.

– MTI –

