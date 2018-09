Pink mez: nem új keletű, de még mindig meglepő

A divat diktál: megszokhattuk, hogy óriási hangsúlyt kap a külcsín az emberek életében, ez a tény pedig már a futballpályákra is régen beszivárgott. Az együttesek is az éppen aktuális trendnek megfelelő mezeket választanak.

A spanyol élvonalbeli Barcelona labdarúgócsapata szerdán mutatta be új, harmadik számú mezét. A katalánok szerelése rózsaszín, az elején pedig a várost jelenítik meg légi felvételről. Nem a Barca az egyetlen topcsapat idén, amely rendhagyó színt választott a harmadik számú garnitúrának, az angol Manchester Unitednél is a pink lett a befutó.

Nem új keletű dolog ez egyébként, hiszen a Real Madrid 2014/15-ös szezonra készült idegenbeli szerelése is sokakat meglepett, ugyanis, a klub 112 éves történetében első alkalommal, rózsaszínű lett.

Embere válogatja

A dolog kapcsán kíváncsiak voltunk, egy mai fiatal focista miként vélekedik a nem éppen férfias szín viseléséről. – Igaz, nem nagypályán, de teremben, a Real Team Kupán már szerepeltem rózsaszínű felsőben. Nekem nincs bajom a pinkkel, szeretem ezt az árnyalatot, meg úgy általában a rikító színeket, adott esetben szívesen játszanék akár sárgában is. Persze az idősebb játékosok feltehetően másként vélekednek erről, ők nyilván a letisztultabb dolgokat szeretik, de ez sem biztos, embere válogatja.

Ha valaki nem épp a megszokott fekete, vagy fehér stoplisban játszik, nem okvetlenül feltűnési viszketegségben szenved, hanem egészen egyszerűen a sportszergyártó olyat dobott piacra”

– fogalmazott Szécsi Márk, a DVSC csatára.

Szécsi Márk (labdával) meg van elégedve jelenlegi mezükkel | Fotó: Kovács Péter

A Loki tagjait is új ruhába öltöztették a 2018/19-es szezonra, a debreceniekhez a nyáron visszatérő Szécsi az aktuális „szerkóról” is vallott. – Nagyon elégedettek vagyunk a jelenlegi mezünkkel, jó a szabása és az anyaga is, ami rengeteget számít. A gyártó különböző méreteket bocsájt a rendelkezésünkre, mindenki maga választhatja meg, hogy passzosabbat vagy bővebbet szeretne-e viselni – mondta a támadó, majd azt is megjegyezte, reméli, sosem jön vissza a divatba a ’80-as évek jellegzetessége, mikor a nadrágok kurtasága már a pimaszság határát súrolta.

Nagy biznisz is

Azért valljuk be, a labdarúgás sosem szimplán egy sport volt, hanem hatalmas üzlet is. Ma pedig ez már hatványozottan igaz. A felszerelés folyamatosan alakul, fejlődik. Az anyag, a szabás és a szín is komoly hangsúlyt kap, a futballisták neonszínekben pompázó, legmodernebb technológiákkal készült mezekben és cipőkben játszhatnak. A klubok szinte minden bajnoki idényben új dresszt választanak, ami természetesen nem csupán azért van, hogy lépést tartsanak a divattal. Ebben óriási szerepe van a biznisznek is, hiszen így a drukkerek is megvásárolhatják szeretett csapatuk legújabb garnitúráját.

