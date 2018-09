Pihenni, vagy üzleti célból utazik a magyar külföldre

Egyre több turista látogat hazánkba, és a magyarok is többet utaztak az elmúlt években, így érdemben növekedett a turizmus hozzáadott értéke is – tűnik ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadványának adataiból. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág 2010 óta jóval gyorsabban növekszik, mint a teljes nemzetgazdaság, miközben a turizmus inflációja is magasabb volt az időszakban, mint a fogyasztói árindex emelkedése. A külföldi utazásokban is jelentős növekedést láthatunk, ami mögött a növekvő reáljövedelmek állhatnak. Nemcsak többet látogatunk külföldre, hanem a költések is megugrottak, számol be a Portfólió internetes portál.

Egyre drágább a pihenés

A turizmus hozzáadott értéke messze meghaladta a GDP növekedési ütemét 2010 óta, ami részben a hazai fejlesztéseknek, részben pedig az egyre növekvő reáljövedelmeknek köszönhető. A nemzetgazdasági átlagot érdemben meghaladó bővülés hatására a turizmushoz köthető ágazatok GDP-hez való közvetlen hozzájárulása a 2010-es 5,4 százalékról már 6 százalék fölé került. A külföldiek és a magyarok is egyre többet utaznak, az összes vendégéjszaka 50 százalékkal nőtt 2010 óta.

Mindeközben – a jövedelmek, a szobakihasználtság, és a munkaerőhiány hatására – a turizmus inflációja meredeken, jóval a nemzetgazdasági átlagot meghaladó mértékben növekedett. Vagyis, egyre drágább a pihenés, ennek hatására pedig sokan vannak, akik kimaradnak a turisztikai célú utazásból.

Többet utazunk külföldre

A lakosság 20 millió alkalommal, az előző évihez képest 7,4 százalékkal többször utazott külföldre 2017-ben, főként az osztrák és a szlovák határszakaszokon, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren keresztül. Az egynapos utak száma 8,1, a többnaposoké 6,3 százalékkal nőtt. Az utazások egyharmada szabadidős vagy üzleti célú, további harmaduk vásárlási, kevesebb mint 30 százalékuk munkavégzési, tanulási, illetve egyéb motivációjú volt.

A többnapos utazások úti célja – a szomszédos országok mellett – elsősorban Németország, Csehország, Olaszország és Görögország volt. Az utazások több mint nyolctizede az Európai Unió valamely országába irányult, közel minden harmadik utazás Németországba vagy Ausztriába. Az első számú Európán kívüli desztináció az Egyesült Államok volt, amely a célországok rangsorában a 18. helyet foglalta el 2017-ben.

