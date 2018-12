Pharell Williams és Robin Thicke ötmillió dollárt fizethet egy szerzői jogi perben

A plágiumpert Marvin Gaye családja akasztotta a két híres zenész nyakába még 2013-ban, azt állítva, hogy a Blurred Lines voltaképpen a nyolcvanas évek közepén elhunyt Gaye 1977-es Got to Give It Up című számának másolata.

Gaye családja már 2015-ben megnyerte a pert, de az ítélet ellen Thicke és Williams fellebbezett. Egy kaliforniai bíróság idén márciusban helybenhagyta a korábbi ítéletet, és ennek nyomán most a pénzügyi megállapodás is létrejött.

Thicke, Williams és Williams kiadója, a More Water From Nazareth együttesen 2,8 millió dollárt (795 millió forintot) fizetnek kárpótlásul Gaye családjának. Thicke-nek további 1,7 millió dollárt (483 millió forintot), Williamsnak és kiadójának pedig további 357 630 dollárt (101 millió forintot) kell kifizetnie. Ezen felül Gaye családja a Blurred Lines jövendőbeli szerzői jogi díjaiból 50 százalékos részesedést is kap.

Az ötéves jogi huzavonát a zeneipar résztvevői végig figyelemmel kísérték, az ágazatban ugyanis az utóbbi években megszaporodtak a plágiumperek.

Marvin Gaye gyermekei – Nona, Frankie és Marvin Gaye III – 2013-ban perelték be a szerzőpárost, mondván, hogy felhasználták apjuk zenéjét a Blurred Lines-ban, 2013 legsikeresebb dalában, amely csak az Egyesült Államokban 7,3 millió példányban kelt el.

A Blurred Linesért a szerzőpáros Grammy-jelölést is kapott és a dal 16,5 millió dollár – Williamsnek és Thicke-nek fejeként több mint ötmillió dollár – hasznot hozott.

Williams és Thicke tagadta, hogy Gaye zenéjét másolták volna, azt azonban elismerték, hogy a két dal hasonlít egymásra.

2015 márciusában az illetékes Los Angeles-i bíróság még 7,4 millió dolláros kártérítést állapított meg, júniusban azonban ezt 5,3 millió dollárra csökkentették.

A tárgyalások alatt a bírói testületek megosztottak voltak az ügyben és a háromtagú fellebbviteli bíróság sem volt egy véleményen. Az egyik bíró, Jacqueline Nguyen szerint a két számnak a dallamában, harmóniájában és a ritmusában is van eltérés, és úgy vélte, hogy az ítélet súlyos csapás lesz a jövő zenészeire és szerzőire, bárhol éljenek is.

Gaye gyermekei viszont a döntést “a zenészek jogainak győzelmeként” értékelték.

Mióta a Blurred Lines-ügy elkezdődött, számos hasonló plágiumper indult neves előadók, köztük Bruno Mars, Ed Sheeran, Mark Ronson, Madonna vagy Miley Cyrus ellen.

