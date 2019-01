Peterdi András lesz Szász-Kovács Emese edzője

Mestere, Kulcsár Győző szeptemberben bekövetkezett halála után a riói bajnok a még versenyzőként is aktív vívótársát kérte fel a közös munkára, már csak azért is, mert ő is Kulcsár Győző tanítványa volt.

“Azt hiszem, hogy engem már nem kell megtanítani vívni, de Andris azért tudja, hogy milyen iskolát kaptunk” – indokolta döntését az Echo televíziónak nyilatkozva a Vasas olimpiai aranyérmese. – “Saját bőrén ő is elég sokszor tapasztalta, hogy mi az, amit kapunk nap mint nap egy-egy iskolában, és azért emberileg is nagyon jóban vagyunk, ezért gondoltam azt, hogy talán ez egy jó edző-tanítvány kapcsolat is lehet” – tette hozzá.

Peterdi András kihívásnak, egyben nagy lehetőségnek tarja a közös munkát.

“Őt nem kell noszogatni vagy motiválni, mert pontosan tudja, hogy mit szeretne, mit akar elérni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon könnyű a feladat. A másik részről pedig azért egy hatalmas kihívás vagy teher vagy nem is tudom, hogy mondjam, de nyilván egy borzasztóan nagy lehetőség is” – fogalmazott az ugyancsak válogatott Peterdi, aki vasárnap a Budapesti Honvéd SE csapatával megnyerte a férfi párbajtőr BEK-et.

Szász-Kovács Emese a decemberi országos bajnokságon nem indult, jelenleg kisebb sérüléssel küzd, és két héten belül kezdi a közös munkát új edzőjével.

– MTI –

