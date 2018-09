Peter Hook (ex-New Order) novemberben zenekarával a Dürer Kertben

Peter Hook eddig egyszer lépett fel Magyarországon, 2013 márciusában az újbudai A38 hajón. Ő az egyetlen az egykori Joy Division és a ma is aktív New Order tagjai közül, aki valaha magyar koncertszínpadra lépett.

A manchesteri zenész öt évvel ezelőtt az Unknown Pleasures című, 1979-ben megjelent Joy Division-albumot játszotta el zenekarával. Most november 13-án a kislemezekből és egyéb dalokból álló, egyaránt Substance címmel megjelent Joy Division- és New Order-korongok anyagával érkeznek Magyarországra – olvasható a szervezők közösségi oldalán. A csapatban a basszusgitározó és éneklő Peter Hook mellett jelenleg David Potts (gitár, vokál; korábban két másik zenekarban, a Revenge-ben és a Monacóban is együtt zenélt Hookkal), Jack Bates (basszusgitár, ő Hook fia), Paul Kehoe (dob) és Martin Rebelski (billentyűs hangszerek) szerepel.

A 62 éves Hook 1977 és 1980 között zenélt a manchesteri posztpunk Joy Divisionben, amelynek egyik védjegyévé vált Hook különleges basszusgitár-játéka: ő szolgáltatta a számok vezérdallamait. A Joy Division két stúdióalbumot készített, az Unknown Pleasures mellett a Closert (1980), utóbbi már az énekes Ian Curtis öngyilkossága után jelent meg. A megmaradt három tag (Hook; Bernard Sumner – gitár, ének, Steve Morris – dob) New Order néven folytatta tovább, és zenéjében, szövegeiben egyaránt egy könnyebben fogyasztható, bár színvonalas irányt választott – nagy sikerrel. A New Order öt év szünet után 2011 őszén újra koncertezni kezdett – immár Hook nélkül, akinek a frontemberré előlépett Sumnerrel kialakult ellentétei a végsőkig kiéleződtek.

New Order híján Peter Hook korábbi projekt-kísérletei (Revenge, Monaco, Freebass), valamint dj-skedése után 2010-ben hozta létre Peter Hook & The Light elnevezésű formációját, amely a Joy Division örökségének ápolása mellett a New Order albumaival is koncertezik, idén ősszel például az 1989-es Technique és az 1993-as Republic anyagával.

A Joy Division hatása máig érezhető számtalan európai és amerikai együttes (Editors, Interpol, Killers) zenéjén, a New Order szintén élő klasszikussá vált a popzenében, elsősorban olyan dalokkal, amilyen a Blue Monday, a True Faith vagy a Temptation.

– MTI –

