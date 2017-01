Peremterepeken teremtenek rendet

Egyebek mellett a közbiztonság javítása és a lakosság komfortérzetének erősítése volt a célja annak az akciónak, amelyet a polgárőrség, a rendőrség és a Szalóki Gold Kft. szervezett múlt szerda délután. Az éjfélig tartó akcióban összesen 22 ember járőrözött – köztük öt lovas polgárőr, négy rendőr, valamint a biztonsági szolgálattól ketten – a Biczó István-kert – Pac – Lencz-telep alkotta területen.

Beszélni, beszélni

Az akció előtti eligazításon Gabrielisz László, a Kertségi Polgárőrszervezet helyi csoportjának vezetője ismertette a résztvevőkel a feladatokat: míg a lovasok a vidék határsávjai mentén teljesítettek szolgálatot, addig a többi egység a három zónára felosztott területen belül tevékenykedett. A vezető hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát: minden új információ kulcsfontosságú lehet. Nyomatékosan kéri, hogy az idősekre fokozottan figyelmet fordítson mindenki, hozzájuk bekopogva mindig érdeklődjenek a hogylétük felől, és arról, szenvednek-e hiányt valamiben. Indulás előtt Komolay Szabolcs alpolgármester is teljes támogatásáról biztosította az akció szereplőit. A városatya rámutatott, az ilyen közös összefogások mutatják meg, hogy az évek folyamán milyen jól működő kapcsolat alakult ki a rendőrség és a polgárőrök között.

Este nem szívesen

Az eligazítást követően egyeztetve a vezetőkkel az egyik járőröző autó nyomába eredünk. Az önkéntesek éppen egy biciklit toló helyi férfival beszélgetnek. Odalépve még elcsípjük, hogy a száguldozó autósokra panaszkodik. Állítása szerint időnként életveszélyben érzi magát, mivel többször is előfordult, hogy gyakorlatilag leszorították az útról. A csoporttal tartó rendőr érdeklődik, hogy élelem és tüzelő van-e otthon. Rögtön érkezik a megnyugtató válasz, hogy ezekben nem szenved hiányt, viszont a vizet távolról hozza, most is éppen oda igyekezik. Búcsúzáskor megkéri a polgárőröket, hogy fokozottabban figyeljenek a biciklitolvajokra, mert sokaknak okoztak már bosszúságot.

A következő helyszín a paci buszforduló, ahol az éppen befutó helyi járat utasaitól informálódnak az önkéntesek. Szabó Zsolt éppen egy éve költözött a környékre; mint elmondta, eddig semmiféle atrocitás nem érte. Azt hallotta, hogy sötétedés után főleg az öregebbek már nem szívesen mennek ki az utcára, de tapasztalatai szerint egyáltalán nem olyan vészes a helyzet, mint ahogy beállítják.

A híd vámszedői

Miközben járjuk a számunkra meghatározott útvonalat, a helyi polgárőrök vezetője felvilágosít, hogy noha még csak egy éve mozognak a területen, úgy látják, ennyi idő alatt is érezhetően javult a közbiztonság. A leggyakoribb esetek között – a szomszédok konfliktusai mellett – a kerékpár-eltulajdonítás, a fatolvajlás és a betörés szerepel. Általában helyiek az elkövetők, akiket a rendőrök is jól ismernek, így a legtöbbször gyorsan kattan is a bilincs a delikvenseken.

Péter Sándorné éppen a buszhoz igyekezett, amikor megszólítjuk. A két nagy szatyorral közlekedő asszony a helyi fiatalok viselkedését kifogásolja, elmondása alapján főleg jó időben gyakran feltűnik egy négy-ötfős helyi suhancokból álló banda, akik a hecc kedvéért időnként molesztálják a gyalogosokat.

– Velem is előfordult, hogy a Kondoros patak fölötti hídon például „hídpénzt” akartak beszedni tőlem, de természetesen nem adtam nekik. Felháborít, hogy ilyesmi megtörténhet, remélem, sikerül megfogni őket, mert könnyen azonosítható elemekről van szó – árulja el a nő.

Gabrielisz László megnyugtatja, hogy a bandát már azonosították, és intézkedtek is, úgyhogy remélhetőleg többé már nem kell effajta megpróbáltatásoktól tartaniuk az itt élőknek.

„Szakmát” váltottak a kertségekben egy páran

A rendőrségtől úgy tudjuk, a betöréses lopások száma az elmúlt években erőteljesen csökkent a Debrecen környéki kertségekben. Ennek több oka van. Egyrészt a körzeti megbízottaknak sikerült olyan szoros kapcsolatot kialakítania az ott élőkkel, hogy jelzik számukra a problémákat és azt is, kinél érdemes keresni a bűncselekményből származó értékeket. Másrészt több, korábban felderített bűneset elkövetője előzetes letartóztatásban van, vagy már a kiszabott büntetését tölti. Olyanok is vannak, akik egyszerűen leszoktak a lopásokról azután, hogy a rendőrök folyamatosan elszámoltatták őket a környékbeli tolvajlásokat követően.

