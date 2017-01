Pénzügyi terv kellene a nyugdíjunkra

A magyar lakosság 36 százaléka már tudatos pénzügyi tervvel készül a nyugdíjas éveire – derül ki az NN Biztosító reprezentatív kutatásából. A felmérés szerint egyébként a magyarok kétharmada tisztában van a nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó adójóváírással is.

Foglalkoztatja őket

A felmérést készítők tapasztalatai arra mutatnak, hogy egyre jobban foglalkoztatják a magyarokat a nyugdíjas évek finanszírozási kérdései: a felnőtt lakosság körében végzett, reprezentatív kutatás eredménye szerint a lakosság harminchat százaléka már készít valamilyen tudatos pénzügyi tervet az időskori éveire vonatkozóan, és ennek érdekében a havi jövedelmének legalább tíz százalékát félre is teszi. A kutatás szerint a megkérdezettek huszonkilenc százaléka ugyanakkor egyelőre a túlélésre rendezkedett be, vagyis örül, ha a napi kiadásait fedezni tudják a bevételei, illetve képes gondoskodni a családjáról. Ez az álláspont viszont elsősorban a fiatalabb korosztályra jellemző: a negyven év alattiak nagyjából egyharmada vélekedik így. A válaszadók ötöde bízik abban, hogy a gyermekei is segítenek majd idősebb korában, ám ezzel együtt, ha tud, akkor takarékoskodik, és tizennégy százalék azoknak a honfitársainknak az aránya, akik még mindig bíznak az állami ellátórendszerben.

Nem adnák el

Figyelemre méltó viszont, hogy (legalábbis a megkérdezettek körében) az ingatlanjuk, egyéb nagyobb értékük eladásával nagyon kevesen számolnak a nyugdíjas évek finanszírozása kapcsán, arányuk mindössze hat százalékot tesz ki. A saját ingatlan eladására egyébként a fiatal korosztály a leginkább nyitott, a kor előrehaladtával viszont nő a ragaszkodás a jelenlegi lakáshoz. A nyugdíjas évekkel kapcsolatos felelősségérzet növekedését jelzi az is, hogy a válaszadók többsége – 68 százaléka – valamilyen formában befektetné a pénzét, ha váratlanul ötmillió forinthoz jutna: ezen belül tizennyolc százalék az összeg felét kifejezetten nyugdíjcélra tenné félre.

Tudnak róla

Szintén biztató jel a nyugdíjcélú megtakarítások jövőbeni alakulása szempontjából, hogy a megkérdezettek közel kétharmada tud a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó adójóváírásról is, sőt, a negyven év felettieknél a hetvenöt százalékot is meghaladja ez az arány.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA