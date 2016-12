Pénztárgépek – NAV: egymilliós bírság is kiszabható a bizonylatadás elmulasztásáért

A Magyar Nemzet keddi számában írt arról, hogy a masszőrök még nem tudják, be kell-e szerezniük az online kasszákat, vagy az kiváltható egy számlázóprogrammal. A Masszőrök Egyesületének elnöke a lapnak elmondta: az adóhivatalban azt a tájékoztatást kapták, hogy minden masszőrnek kötelező beszereznie és januártól használnia kell a készüléket, a hivatal honlapja szerint azonban ez kiváltható egy megfelelő számlázóprogrammal is. Egyértelmű tájékoztatást arról sem kaptak, hogy milyen büntetésre számíthat az, aki nem tartja be a szabályokat, de jó néhányan inkább beszerezték a készüléket – mondta.

Az MTI érdeklődésére az adóhatóság közölte: az online pénztárgép használatára tíz újonnan kötelezett tevékenységi kör vállalkozói – közöttük a masszőrök – 2017. január 1-jétől kizárólag online pénztárgéppel állíthatnak ki nyugtát. Ha nyugta helyett számlát állítanak ki, mentesülnek a gépi kiállítású nyugta kibocsátása alól, de kötelesek valamennyi számláról havonta adatot szolgáltatni a NAV-nak.

A NAV honlapján minden szükséges információ megtalálható az alábbi linken: http://nav.gov.hu/nav/ado/online_penztargepek_friss

Közölték, ha a masszőr nem állít ki bizonylatot, 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot kockáztat. A bizonylatadás elmulasztása a kisadózó vállalkozó számára azt is jelenti, hogy kata alanyisága megszűnik, elveszíti a kedvezőbb adózási lehetőséget – jelezték.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA