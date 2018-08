Pénteken kezdődik a Kurultaj hagyományőrző seregszemle Bugacon

Az első magyarországi Kurultajt tíz évvel ezelőtt rendezték meg, azóta azonban a sztyeppei lovas nomád népek legnagyobb kulturális találkozójává vált: idén a 120 Kárpát-medencei magyar hagyományőrző csapat mellett 26 nemzet képviselői és hagyományőrzői, köztük törökök, kazakok, üzbégek, kirgizek, türkmének, azerbajdzsániak, ujgurok, tuvaiak, baskírok, csuvasok, burjátok, bolgárok, koreaiak vesznek részt a három napos rendezvényen, ahol több mint 50 programon keresztül mutatják be népi kultúrájukat – áll a szervező Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány közleményében.

A jubileumi programon idén is felépül a honfoglalás korának hangulatát megidéző hatalmas jurtatábor, amelyben a hagyományőrzők korabeli, főleg 10. századot idéző viseletekben mutatják be a magyar és a pusztai népek régmúltjának mindennapjait. A zenés vagy táncprodukciók mellett népművészeti és történeti kiállításokat is láthat a közönség többek között Türkmenisztánból és Ujgurföldről is.

Idén is megrendezik a Kurultaj leglátványosabb eseményét, a nagy seregszemlét, amelyen több száz Kárpát-medencei magyar és a rokon népek hagyományőrzői vonulnak fel együtt. A programon csatarendbe sorakoznak a korabeli, hiteles ruhába öltözött lovas harcos és gyalogos hadi hagyományőrzők, akik a lovas és harci bemutatók fő helyszínére, az Arénába vonulnak majd.

A Magyar Törzsi Gyűlés kötelező elemei a lovas harci bemutatók, ahol a Kárpát-medencei és rokon népeinek legjobbjai mutatják be a lovas-nomád haditechnikát. Az egyik leglátványosabbnak ígérkező műsorelemet a pozsonyi csata 1111. évfordulója alkalmából adják elő. Ebben a keleti lovas csapatok csapnak össze a nyugat-európai páncélos seregekkel. Mindezek túl megrendezik a páncélozott gyalogos harcosok párbajversenyét és a szablyavívó versenyét is.

A zenei produkcióknak a nagyszínpad ad helyet, ahol fellép többek között a Turan etno-folk együttes, a Huun Huur Tu tuvai torokénekesek, Nurriye Huseynova azerbajdzsáni és Hulkár Abdulaliyeva üzbég énekesek, de koncertet ad a nogáj Arslanbek Szultanbekov is. A magyar előadók közül az Ismerős Arcok, Török Tilla dalénekes, valamint Kovács Nóri és Petrás Mária népdalénekesek lépnek fel, de bemutatják a Csángó Menyekző című előadást is.

Nemzetközi és magyar kutatók, antropológusok, genetikusok és történészek a magyar őstörténetről és a lovas nomádokról tartanak tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, az Atilla Sátrának nevezett kiállítójurtában pedig több régészeti és antropológiai tárgyú tárlatot is meg lehet majd tekinteni. Itt mutatják be például először a közelmúltban, Kecskemét mellett megtalált hun előkelő eredeti koponyáját is.

Az óriásjurtában láthatóak még eredeti régészeti leletek, valamint azok alapján készített hun kori fegyver és ékszer rekonstrukciók is, a jurta közepében pedig a korabeli technológiával elkészített hatalmas hun bronzüstöt, az úgynevezett törteli üst rekonstrukcióját állítják ki.

Az Atilla sátra melletti óriásjurtákban, az Ősök sátraiban a Kárpát-medencében élő lovas-nomád népek régészeti örökségét lehet majd megtekinteni.

A számtalan lovas és íjász program mellett megrendezik a nevezési díj nélküli lovas gyorsasági, lovas birkózás és köböre versenyeket is, a Puszták Népe Lovas Viadalon pedig akadálypályákon küzdenek meg egymással a hagyományőrző lovasok. A köböre, vagyis a “lovasrugby” igazi hungarikumnak mondható sport, hiszen ezt a keleti nomád stratégiai és ügyességi játékot az Alföldön még az 1940-es években is játszották a pásztorok és csikósok. A sportsátorban rendezik meg továbbá a nemzeti övbirkózó kupát szombaton, vasárnap pedig a Kurultaj ad otthont a bothúzó Európa-bajnokságnak.

Az érdeklődők mindezek mellett számos gyerek- és családi programon is részt vehetnek, valamint megtekinthetik a Kárpát-medence legnagyobb kézműves vásárát is.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA