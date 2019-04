Pénteken feketében, vasárnap fehérben

A keresztény egyházak legnagyobb ünnepi tárgykörében a húsvét kiemelt helyet foglal el. Az ünnepségkör a nagypéntekkel kezdődött. A hívek fekete ruhába öltöztek, s úgy mentek a templomba. Dr. Origen Sabau ortodox tisztelendő fekete palástja is jelezte a gyász ünnepét, a Jézus szenvedésére és kereszthalálára való emlékezést. Ilyenkor nincs mise a templomban. Helyette felemlegették azokat az olvasmányokat, melyek Isten szenvedő szolgájáról szól, közben énekeltek. Később fekete zászlókkal kivonultak a templom elé, és a zászlókat követve, énekelve háromszor körbejárták a templomot körbe.

Fotó: Vmirjáncki József

Gyertyák világították meg

Vasárnap délelőtt a templomba járó emberek hangulata is eltért a nagypénteki templomi eseménytől. A hívek öltözete ünnepi, de nem szigorúan fekete. Dr. Origen Sabau tisztelendő palástja is fehér. A hívek száma is lényegesen több mint a két nappal korábbi összejövetelen. A körbehordozott zászlók színe is színes. A templomból kivonulók kezében égő gyertya volt, és azt a mise végéig kézben tartották a hívek.

A templom előtti udvarban asztalon virágok. A tisztelendő úr húsvét vasárnapján arról beszélt, hogy Jézus feltámadott. Ez a nap a győzelemről szólt, arról, hogy Jézus feltámadásával győzelmet aratott a halál felett.

Később megszólalt a harang, megindult a templom körüli körmenet. Három alkalommal körbejárták templomukat, közben égő gyertyával a kézben énekeltek. A templomukba vonulást követően a gyertyák az előre elkészített tartókba kerültek, és ott is maradtak a mise végéig.

– Vmirjáncki József –

