Példát szeretett volna mutatni a többieknek

A rendőr szó hallatán akaratlanul is az egyenruhás férfiakra asszociálunk, holott ma már nem számít fehér hollónak egy-egy rend­őrnő sem. Kiss Alexandra rendőr törzsőrmester 2011. augusztus elsején szerelt fel a rendőrség állományába próbaidős rendőr őrmesterként. Jelenleg a közrendvédelmi osztályon járőrként szolgál Debrecen utcáin.

Megállja a helyét

– A Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központja minket küld elsődlegesen minden helyszínre: balesetekhez, halálesetekhez, lakástüzekhez, szabálysértésekhez, sőt bűncselekményekhez is legtöbbször mi érkezünk elsőnek. Emiatt sok mindent láttam és tapasztaltam már – beszélt a Naplónak munkájáról.

A középiskola utolsó éveiben Alexandra nehezen tudta eldönteni, merre szeretne továbbtanulni, de rendőr ismerősei felkeltették érdeklődését a hivatás iránt, és beadta jelentkezését a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumba, szülei is támogatták.

Nem volt könnyű beilleszkedni, de sikerült. Nőként még többet kellett teljesíteni, hogy egyenrangúként kezeljenek. Vonzott ez a férfias szakma. Szerettem volna ezzel példát statuálni a többieknek: meg tudjuk állni a helyünket bárhol, bármilyen szakterületen”

– mutatott rá motivációjára Alexandra.

Az iskolában ugyanolyan kiképzést kapott, mint férfi társai, azonban a munkájában előfordult már, hogy nem ugyanúgy viszonyultak hozzá az intézkedés alá vontak.

– Érnek negatív impulzusok is, de sok pozitív tapasztalatom is van nőként. Előfordul, hogy bátrabban fordulnak hozzám a lakosok, és amikor segíthetek az embereken, az nagyon jó érzéssel tölt el. Ebben a hivatásban nagyon sokat számít a kiállás és a határozottság. Ha például egy intézkedés alá vont személy megpróbál felülkerekedni rajtam, én azonban határozottan lépek fel, akkor ő is lecsendesedik – mondta el a rendőrnő, majd hozzátette, a kollégái között számos hölgy remekül helytáll.

KD

Ilyen az igazi helyszínelők munkája Debrecen - A bűnügyi technikus kezdi el azokat a nyomokat is kutatni, amelyek esetleg szabad szemmel nem láthatók. A filmekből is jól ismert klasszikus technikusi munka az, amikor a látens nyomokat tesszük láthatóvá, továbbá bizonyos anyagmaradványokat a helyszínen előtesztelünk, például hogy egy pi... Tovább a cikkhez

Naponta hat órát töltenek lóháton Debrecen - A lovas rendőrökkel sokkal közvetlenebbek az emberek. Mindennapos történet, hogy a városban járva-kelve rendőrautókat pillantunk meg járőrözés közben, azonban Hajdú-Bihar megye négy településén lóháton is érkezhet a segítéség. Nem új keletű dolog ez, hiszen Magyarországon már a 19. szá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA