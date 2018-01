Példát mutatnának a kiadványukkal

Jeles évforduló alkalmából látott napvilágot nemrég Tóth Zoltán könyve: A Sárrétudvari Gazdakör 110 éve című kiadvány összefoglalja a szervezet történetét, működését az alapításától napjainkig. Az egyesület elnöke 2001-ben kezdte el összegyűjteni a különböző feljegyzéseket és adatokat, majd ezeket 2003-ban meg is jelentették. Ám azóta is folyamatosan összesítik a gazdakörről megjelent írásokat, így ezúttal bővített formában tudták kiadni.

– A leírásokat nem volt egyszerű felkutatni, elég sok dolog nem állt rendelkezésünkre. Szerencsére a családom mindig benne volt a település közösségeinek szervezésében, ami azért könnyebbséget jelentett, részben nekik is köszönhetem, hogy kiveszem a részem a település életéből. Nagyon sok mindent végigjártam, levéltárakat kerestem fel, monográfiákat is átolvastam; külföldre is kellett utaznom ebben az ügyben – fejtette ki az elnök.

A könyvet a feleségével együtt állították össze, mivel szerették volna, ha az elődeik munkája nem merülne feledésbe. Az elnök elmondta, a gazdakör tagjai támogatták az ötletet. Ők is jónak tartották, hogy ezáltal a munkásságukat megőrzik az utókor számára. A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, viszont a megyei könyvtárak kapnak belőle 2–2 példányt, így bárki elolvashatja majd. Ezen felül az intézményekhez és civil szervezetekhez is eljuttathatnak egyet.

Tóth Zoltán kifejtette, szeretnék, ha minél több egyesület követné a példájukat, és összeállítanának egy saját krónikát. Az ugyanis hatalmas segítség lenne az jövő kutatóinak, ha az adott szervezetről egy helyen megtalálnának mindent. Hozzátette, ezáltal be tudnák mutatni azt az értékes munkát is, amit az egyletek végeztek.

