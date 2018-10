Példaértékű együttműködés a minőségi szakképzésért

Együttműködési megállapodást írt alá az FAG Magyarország Ipari Kft., a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, mely szándéknyilatkozatot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem is támogat. Az FAG Magyarország Ipari Kft. a Schaeffler Csoport, egy világszerte piacvezető, integrált gépjárműipari és ipari beszállító tagja. A vállalat a csúcsminőség, a kiemelkedő technológia és a kimagasló innovációs készségek zászlóshajója.

Ez a megállapodás nemcsak jelentős anyagi támogatást jelent az iskolának, hanem szakmai iránymutatásban, a gyakorlati élet, vállalati kultúra ismereteinek elsajátításában is segíti a diákokat. A tantervi követelmények mellett a tanulók kapnak egy vállalatspecifikus kultúrát, tananyagot és szociális hálót. Kimehetnek a németországi anyavállalathoz Schweinfurtba, különböző szakmai programokon is részt vehetnek, ahol a legmodernebb technikákkal is megismerkedhetnek. Ösztöndíj program is működik a Schaeffler cégcsoporton belül, tanulmányi átlagtól függően. Az FAG hosszútávra tervez, ezért jó előre gondoskodik a minőségi szakmai utánpótlásról.

Dr Barcsa Lajos a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának igazgatója az aláírás előtt elmondta, hogy 16 éve vannak német kéttanítási nyelvű osztályok az idén 110 éves intézményben, és most nagy segítséget kaphatnak a Schaeffler Csoporttól. Az FAG Magyarország Ipari Kft.-vel nagyon régi kapcsolatuk van, ezt szeretnénk most még jobban elmélyíteni ezzel a megállapodással. A meglévő német két tanítási nyelvű osztályokat kiemelten támogatja a Schaeffler Csoport, és természetesen az iskolát is, ahogy eddig. Nagy az érdeklődés az iskola iránt, innen nagyon jó eredményekkel mennek tovább a végzős diákok a felsőoktatásba, vagy sikeresen találnak nagyon jó munkahelyeket.

Szabó Péter az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy elsőként kezdték el a duális képzést, de szerettek volna ezzel még komplexebben foglalkozni.

– Szeretnénk a kilencediktől végig kísérni a tanulókat az egyetemig, ez lehet úgy hogy a technikusi után beáll hozzánk dolgozni, és levelezőn végzi el, vagy egyből nappali egyetemi képzésre megy tovább a diák. Az iskola színvonalát abból is látjuk, hogy nagyon sok volt Mechwartos kollégánk van a mérnökségen és a managementben is. Bízunk abban, hogy ez az újfajta együttműködés mind az iskolának, mind a cégünknek hasznos lesz, és reméljük más cégek is jó példát látnak ebben. Ez egy nagyon jól kidolgozott program. A diákok minden olyan kedvezményt és előnyt meg fognak kapni, amit a munkatársaink, ilyen például a belépőkártya, egyenruha, a konditeremtől kezdve a családi napon, év végi bulin át, a sportrendezvényekig. Azonban nem szeretnénk szerződéssel magunkhoz láncolni a tanulókat, hanem az a célunk, hogy ismerjék meg hogy hogyan dolgozunk, milyen lehetőségeket nyújtunk, és ha tetszik nekik, akkor maradjanak itt dolgozni. Ha egy tanuló az iskola elvégzése után egyből munkába szeretne állni, de mellette levelezőn elvégezné a felsőoktatást, akkor a tandíjat is kifizeti a cégünk számukra, ha pedig felsőoktatásba mennek, akkor a duális képzésünk nyújt nagyon sok lehetőséget. Nagyon jó lenne, ha több helyi vállalat is bekapcsolódna az ilyenfajta képzésbe, ezzel is segítve a diákokat és a gazdaság fejlődését.

Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra a Debreceni Szakképzési Centrum gazdasági főigazgató helyettese elmondta, hogy a Debreceni Szakképzési Centrum megalakulása óta folyamatosan figyeli a cégek munkaerő igényeit, mert öncélúan tanítani nem lehet, és nem érdemes. Az évek alatt nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a FAG-al, de most még tovább lépnek ezzel a szerződéssel. Amikor a Mechwart gépész képzését ajánlják, akkor tulajdonképpen így már egy életpályát is ajánlanak.

Az önkormányzat teljes mértékben támogatja ezt a kedvezményezést, nyilatkozta Dr Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere. Folyamatosan együtt dolgoznak a Debreceni Egyetemmel és a Szakképzési Centrummal, mert az állandóan változó vállalati igényeket figyelembe kell venni, a műszaki képzést pedig erősíteni kell. Egy ilyen megállapodás minden félnek csak pozitívumokat hozhat. A városvezetés célja az, hogy az itt tanuló diákokat Debrecenben tudják tartani, és ennek az a módja, hogy olyan képzéssel lássák el a fiatalokat, amelyek elvégzése után helyben találnak munkát, így a vállalatok jövője is biztosított a városban.

Prof. Dr. Pintér Ákos a Debreceni Egyetem rektorhelyettese szerint, az egyetemnek nagyon jó az együttműködése az iparkamarával, várossal, szakképzési centrummal, tankörökkel, és a vállalatokkal is, de még idáig nem volt meg az, hogy egy rendszerben gondolkozzanak. Ez az együttműködés ezért is újszerű, mert ezzel már szisztematikusan tudnak együtt dolgozni, így sokkal hatékonyabban tudják közösen szolgálni a műszaki képzés fejlesztését.

Magyarországon minőségi strukturális munkaerőhiány van, részletezte Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki szerint a versenyképes humán tőkére a vállalkozásoknak is nagy szüksége van. Ezt a képzést elvégző technikusok, mérnökök egyre nagyobb arányban vesznek részt a város és a megye gazdaságában, hiszen egy olyan munkakultúrát ismernek meg, ami feltétlenül szükséges az ország versenyképességének jelentős növeléséhez.



Szabó Péter, az FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója



Dr. Barcsa Lajos, a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának igazgatója

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA