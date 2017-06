Pékek sapkában, rövidnadrágban

Hiába mondják az orvosok, hogy kánikulában délelőtt 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a napra, vannak, akik ezt a luxust (lévén dolgoznak) nem engedhetik meg maguknak. De mit tesznek a munkáltatók azért, hogy az embereiket megóvják az extrém hőterheléstől?

Rugalmasan kezelik

Orvos Mihály, Bagamér polgármestere arról számolt be, hogy náluk a faluban van vagy nyolcvan közmunkás, akik egy része a köztereken dolgozik, de sokan mennek idénymunkára a mezőgazdaságba is. – Megbeszéltem a munkavezetővel, hogy hőségnapokon kezeljék rugalmasan a munkaidőt. Ez azt jelenti, hogy extrém időjárás esetén (hőség, vihar) be kell jönni a dolgozóknak, illetve, akik például kaszálnak, azok reggel korábban kezdenek és hamarabb fejezik be a munkát. Az is egy opció, hogy kora reggelre és az esti órákra időzítjük a foglalkoztatásukat, a védőital biztosítása pedig természetes – mondta a települési vezető.

Valamennyi traktorunk légkondival van felszerelve.

Bódi László

Miklóssy Ferenc, a Keviép Kft. ügyvezető igazgatója közölte, hogy jelenleg két nagy világcégnek is dolgoznak, amelyek a hazai előírásokat meghaladóan komolyan veszik a munkavédelmet, a munkabiztonságot. – Mindenütt szigorúan szabályozott a pihenőidő, hűtött pihenőhelyiséget kell biztosítani a dolgozóknak, és persze ásványvizet. Ez az alap, amihez még olyan pluszok társulnak, hogy napi szondáztatás van, csak az általuk előírt cipőben dolgozhatnak a kollégák, és hasonló kitételek. Ezt a megrendelők folyamatosan ellenőrzik és szigorúan szankcionálják. Védőitalt és pihenőidőt persze egyébként is biztosítanánk a kollégáknak – jelentette ki az építőipari cég vezetője.

Fotó: Matey István

Elviselhetővé tenni

„Valamennyi traktorunk légkondival felszerelt, a gyümölcsösökben az öntözőrend­szerek adnak felfrissülési lehetőséget az ott dolgozóknak (és persze a hideg ivóvíz), plusz a fák árnyékába is el tudnak húzódni adott esetben. Az állattenyésztő telepeken szintén nagyrészt vagy légkondicionálás van, vagy ventilátorok mozgatják a levegőt. Az istállóink egy része eleve úgy épült, hogy az uralkodó széljárás irányában nagy nyitható felületeik vannak, ami némi természetes légmozgást is eredményez. A védőital minden dolgozónak jár, igény esetén le is tudnak zuhanyozni. A műhelyek (bár azokban most kevesen dolgoznak) elég jól szigeteltek, az irodaházak pedig ugyancsak klimatizáltak. Az elmúlt évtizedekben nagy fásításokat csináltunk, és ezeknek a zömmel platánfáknak az árnya kellemes klímát biztosít az épületek környezetében. Ezt egészítik ki az öntözött nagy zöldfelületek” – részletezte Bódi László, a hajdúnánási Tedej Zrt. vezérigazgatója.

A telepünkön dolgozó alvállalkozókra is odafigyelünk.

Fülöp Zsolt

Fülep Zsolt, a Balmaz-Sütőde Kft. ügyvezető igazgatója elmondása szerint olyan környezetet sikerült kialakítani az üzemben, hogy az előkészítő részen a külső hőmérséklet alá tudnak menni, a sütőtérben pedig a külső hőmérsékletnél 3–4 fokkal van melegebb. „Az étkező klimatizált, van védőital (szódaautomata), a munkások lezuhanyozhatnak, átöltözhetnek. Azok a kisebb üzemek vannak bajban, ahol alacsony légterű helyiségekben dolgoznak, hiszen ott képtelenség ezt a plusz hőt elvezetni. Nálunk azért rövidnadrágban, pólóban, sapkában és papucsban a legmelegebb napok is kibírhatóak” – véli az ügyvezető.

Emberi körülmények

Bárány László, az évente 15 millió csirkét felhizlaló Master Good Kft. ügyvezető igazgatója azzal kezdte, hogy valamennyi baromfitelepük (összesen 260 ezer négyzetméter istállótérről beszélünk) klimatizált. – Nem mondom, hogy mindig ideális állapotot tudunk tartani, de ezekben a hőstresszes időszakokban képesek vagyunk arra, hogy ha 35 fok van kint, akkor bent ennél 8-10 fokkal hűvösebb legyen. Ez értelemszerűen a dolgozók számára is elviselhető körülményeket jelent a hőségnapokon. Plusz ilyenkor extra C-vitamin itatás is van, éppen azért, hogy kivédjük az állatokat fenyegető hő­stresszt – magyarázta a cégvezető.

Fülöp Zsolt, a Trans-Sped Kft. ügyvezető igazgatója utalt arra, hogy a kamionjaik klimatizáltak, tehát a sofőrjeik nemcsak menet közben, de a kényszerű várakozások (közlekedési dugó, fel- és lerakodás) idején is emberi körülmények között vannak. Az irodaházuk is klimatizált. „A targoncák ugyan nyitottak, de a jól szigetelt raktárakban 25 foknál melegebb nem nagyon szokott lenni. Egyébként nemcsak a saját munkásainkra figyelünk oda, hanem a nálunk dolgozó alvállalkozókra is. Most például kertészek dolgoznak a telephelyen, a figyelmünk rájuk is kiterjed” – árulta el.

Ha mégis megtörtént a baj

A napszúrást főként a tűző napsugarak okozzák, tünetei pedig enyhébbeknek tűnhetnek, de nagyon kellemetlenek. Ezek pedig a hőemelkedés, hidegrázás, fejfájás, hányinger, hányás, levertség­érzet. A hűvös, elsötétített iroda, a csend és a hűsítő zuhany mind segíti e tünetek enyhülését. A napszúrás és a hőguta elkerülése érdekében tartózkodjunk minél többet árnyékban, ha pedig mégis napon vagyunk, viseljünk lehetőleg világos színű fejfedőt, könnyű ruhát és igyunk napi 3–4 liter folyadékot!

