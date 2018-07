Pécsi Sándor, a földesi értékmentő

A családhoz, a szülőföldhöz kapcsolódó múlt egykor használt munkaeszközeinek tárháza található Földesen, a Dózsa György utcában. A kétlakóházas nagy telken Pécsi Sándor magángyűjtő értékmentő munkája nyomán több mint négyezer tárgyban gyönyörködhet a látogató.

Tíz éves korától gyűjt

A beszolgáltatás korában gyermekéveit élő Pécsi Sándor szüleitől, nagyszüleitől látta és tanulta meg, hogy a háztartásban, a ház körüli gazdaságban mindent meg kell becsülni. Fiatal korától kezdte el gyűjteni a régi tárgyakat, eszközöket. Akkor a falusi létre még jellemző volt a szomszédolás, esti, éjszakába nyúló tanyázás. Ilyen alkalmakkor hallott az egykori és az akkori paraszti élet napi eszközeinek használatáról, ismerte meg a szövés, hímzés eszközeit. 1978-tól tudatosult benne, hogy a múló világgal elvesznek azok a régi tárgyak, munkaeszközök, amelyeket az idős generáció nap mint nap használt életében. A helyi Rákóczi mezőgazdasági szövetkezet gépműhelyét vezető akkori fiatalember gyűjtőszenvedélye hamar közismert lett a faluban. Évtizedek óta kerékpáron jár a Földes másik végén lévő munkahelyére. Naponta sok emberrel találkozott útközben. Régi dolgokat vásárolhatott tőlük, vagy kapott ajándékba. Egy-egy öreg ház bontásakor is szóltak neki, ő pedig aprólékosan szétnézett a padlásokon. A Sárrét jellegzetes paraszti házainak padlásai sok régiséget rejtettek, szarufái, folyófái között nemcsak tárgyakat talált, hanem az egykori építőmesterek feljegyzései is előkerültek.

Parasztudvar a gyűjteménynek

Sok kidobott, lomnak tekintett tárgy is birtokába került. Gyakran látogatott ki az akkor még létező szeméttelepre, ahol sok mindenre rábukkant. Az ott talált tárgyak hazaszállítása közben három kerékpárt is elkoptatott. A gyorsan gyarapodó gyűjteménye elhelyezésére megvásárolta a szomszédos parasztudvart. Az öreg házban otthonra leltek gyűjtött tárgyai, melyek visszahozzák a múltat, egykori gazdáik szokásait, azok életét. Büszke arra, hogy saját erejéből valósította meg magángyűjteményét, és hogy gyűjtőszenvedélyével meg tudta fertőzni feleségét, kis unokáit is. Látogatókat szívesen lát, bízva abban, hogy elviszik jó hírét Földesnek.

Az utóbbi időben egyre inkább minőségi irányt vett gyűjtőmunkája. Sok néprajzi könyvet átnézve rendszerezte a múlt tárgyait. A tárgyak népi neveinek magyarázatát, a népi ételek készítésének titkait tervezi leírni. A mai generációt szeretné megismertetni az egykori eszközök használatával is. Kapcsolatot tart a Sárrét hasonló magángyűjtőivel, így Ványai Gusztávval Nagyrábén és a helyi kovácsmúzeum létrehozóival. Mint említette, példaképének Földesen a már régebben gyűjtő, nyolcvanadik születésnapját a közelmúltban ünneplő Aranyi Gyulát tekinti.

– Péter Imre –

Gyakran fogadnak látogatókat

A lovakat és lovassportot rajongásig szerető és fogathajtóként gyakorló Pécsi Sándor udvarain nem csak régi földművelő eszközök, a paraszti élet nélkülözhetetlen segítőtárs tárgyai találhatók. Tizenhat fajta őshonos állatseregletet is tart, mint elmondta, azokat a fajtákat, melyeket Árpád behozott az őshazába. Felesége, Katalin, nagy virágkedvelő, az évszakok virágaival díszíti a család udvarait. Páváik rikkantása fogadja az érkező, a múlt emlékeit kereső látogatókat. A gazdag, ingyenesen látogatható gyűjtemény sok érdeklődőt vonz.

A lengyel gyerekek is megcsodálták a gyűjteményt | Fotó: Péter Imre

Ottjártunkkor a testvértelepülésről, a lengyel Goscieradow településről Anna Szczepanik tanárnő vezetésével a szabadidő központban nyaraló 46 kisiskolás gyönyörködött a régi tárgyak sokaságában. Csodálkozva nézték az egykori szegényebb élet ellenére gazdag berendezésű tisztaszobát, a búbos kemencét. A konyhában és a kisházban, majd az udvaron a gémeskút előtt hallgatták Pécsi Sándort. Ismerkedtek a magyarság múltjával, Földes egykori lakóinak áldásos életével.

