Pátkai Rozina negyedszer is amerikai zenei díjat kapott

Az előadó azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a győzteseket szerdán értesítették a szervezők. Az idei nyertesek között volt Pátkai Rozina mellett osztrák, ausztrál, argentin, belga, bahreini, brazil, kanadai, cseh, dominikai, spanyol, brit, indiai, olasz, mexikói, holland, norvég, pakisztáni, portugál, orosz és amerikai művész is.

Pátkai Rozina Paraíso na Terra (magyarul Mennyország a Földön) című albuma 2016-ban jelent meg és az énekesnő második stúdiólemeze. Az anyag saját szerzeményekből áll, ezeket Pátkai Rozina mellett Ávéd János szaxofonos és Tóth Mátyás, a Pátkai Rozina Quintet gitárosa jegyzi. A dalokat a latin dallamok inspirálták, a hangszerelésen a lemez producere, Fenyvesi Márton dolgozott a zenekarral.

A portugál szövegeket Bán Zsófia író szerezte, de szerepel a lemezen angol, francia és spanyol nyelvű megzenésített vers is, Jane Tyson Clement New York-i költőnő, Szabó Ádám író és a legendás Garcia Lorca tollából. A kvintettben Tóth Mátyás mellett Soós Márton (bőgő), Pecze Balázs (trombita) és Cseh Balázs (dob) szerepelt, mellettük cimbalmon Lukács Miklós, harmonikán Orosz Zoltán, ütőhangszereken Dés András, szaxofonon Ávéd János, elektromos gitáron Fenyvesi Márton, zongorán Tálas Áron, trombitán a New York-i Wayne Tucker játszott.

Az Independent Music Awardsot idén 94 kategóriában ítélték oda. Az IMA-t a Music Resource Group elnevezésű amerikai zenei szervezet alapította 1999-ben, a nemzetközi program élvonalbeli, de független zenészeket, előadókat és munkáikat díjazza. Számos későbbi világsztárra figyeltek fel annak idején az IMA-n. A jelölők között világhírű művészek vannak, hat kontinens több mint hetven országának lemezkiadói tesznek javaslatot. Az IMA zsűrijében idén szerepelt mások mellett Tom Waits, Kathleen Brennan, a Slayer, Bakithi Kumalo, Michael W. Smith, Amy Lee, a Sepultura és Fiona Joy. A kategóriákra idén több mint 54 ezer online szavazat érkezett.

Pátkai Rozina, a hazai dzsessz színtér egyik kiemelkedő énekese 2013-ban a dzsesszdal-kategória közönségdíját kapta meg az IMA-n Vocé e Eu című felvételével, 2014-ben El Hombre Que Yo Ame című számát a legjobb vokális dzsesszdalnak választotta az amerikai zsűri, 2015-ben pedig Ai, Nao című dala lett a befutó a latin dalok között.

Az olasz gyökerekkel is rendelkező Pátkai Rozina klasszikus éneket tanult, és elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar és angol nyelvtanári szakát. Dzsesszéneket először Szolnoki Dórától tanult, majd az ETÜD Jazz Konzervatóriumban Winand Gábortól és Elsa Vallétól. Dzsesszzongorára Nagy János, hangképzésre Bátori Éva és Magyar Hajnal oktatta. Magyar és nemzetközi mesterkurzuson is részt vett.

2014-ben fellépett a New York-i Jazz Festivalon, és bekerült a legjobb öt közé a világ egyik legrangosabb zenei megmérettetésén, a Made in New York Jazz Competition-ön is. Játszott a Pátkai Rozina Trióval, 2012-ben kvintetté bővült a zenekar, ezzel a formációval rögzítette első lemezét, a Vocé e Eu-t, amely 2013-ban jelent meg. Minka elnevezésű projektje versfeldolgozásokat készít elektronikus hangszereléssel.

– MTI –

