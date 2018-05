Pásztortűz, pásztorének a pásztormajálisi finálén

Nyájterelés a Szőnyi-Boros tanyáról, birkák beterelése a karámba – ez volt a tervezett kezdése a 14. Pásztormajálisnak május első reggelén, ami egy jó darabig megvalósíthatónak is tűnt, ám a juhnyáj a Nádas Presszóhoz érve – a cél előtt pár méterrel – meggondolta magát s nem volt hajlandó tovább haladni előre kijelölt útján. Visszafordultak.

Állati vízizene

A juhok megléptek, de a mazsorettesek felvonulása így is látványos nyitányaként szolgált a napnak. Külön érdekesség, hogy a véletlen játéka folytán a korelnök, „mindössze” 95. esztendejébe lépett Szőnyi Imre bácsi éppen előttük száguldott be a mopedjével, amit sikerült is lencsevégre kapnunk, így úgy tűnhetett: motoros-pásztor felvezetéssel masírozhatnak a színpadhoz a csinos lányok.

Fotó: Marján László

A délben a helyi és környékbeli pásztorok körében zajló polgármesteri köszöntőt követően ízibe nótára is gyújtottak a nap ünnepeltjei: először, de nem utoljára csendültek fel e napon a pásztor­énekek. A „Nádudvari étkek nádudvari cserépedényben” elnevezésű főzőverseny háromfős zsűrije Szőnyi Sándor birkapörköltjét találta legízletesebbnek, amelyet a rangsorban Kiss Sándor somogyi laskás csülök ételkompozíciója és Szkupi Györgyné Erika bakonyi betyárgulyása követett. Dobiné Vass Júlia főztje pedig különdíjban részesült.

A Dávid Lovas tanya, a Kuckó Művésztanya, vagy éppen a Fonóház Róza nénémnél címet viselő vásári komédia is sok érdeklődőt vonzott, akárcsak az igen látványos lovas kunsztokkal tűzdelt huszártoborzás.

Az este közös táncolással, pásztortűz gyújtással s annak fénye, melege mellett közös énekléssel zárult a Kéknefelejcs citera zenekar és a nótaigenelő pásztorok jóvoltából. Ennek muzikalitását még a tóban lévő békák is megérezhették, hiszen kvartyogásukkal zenei aláfestést biztosítottak a citera és nótaszónak, amely estébe nyúlóan terjedt tova a város feletti nyárias fuvallatoknak köszönhetően.

– Marján László –

