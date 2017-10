Pásztor Imre is ott van a válogatott keretben

Sótonyi László, a B-válogatott szövetségi edzője is összetartást vezényel majd Győrben október 23. és 26. között. A meghívottak között van az NB I/B-ben szereplő Balmazújvárosi KK kapusa, Pásztor Imre is, aki a nyáron az algériai U21-es világbajnokságon is bizonyíthatott. A keretben egyébként Pásztoron kívül két kézis van a második vonalból, mindketten a PLER-ből, a többiek első osztályú csapatokból érkeznek.

