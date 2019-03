Paróczai Sándor szerint meglephetők a horvátok

Lejátszotta Szlovákiában első Európa-bajnoki selejtezőjét csütörtök este a magyar labdarúgó-válogatott, ám a rajt nem sikerült jól, ugyanis 2–0-s vereséget szenvedtek a mieink a nagyszombati stadionban.

A hazai közvélemény természetesen ennél jobb kezdést várt Marco Rossi szövetségi kapitány gárdájától, azonban a Békéscsaba, a Budapesti Honvéd és a DMVSC egykori válogatott futballistája, Paróczai Sándor látott biztató jeleket.

Minimum döntetlent vár

– Egyenrangú ellenfelek voltunk véleményem szerint – kezdte a „Paróka” becenévre hallgató exlabdarúgó. – Amikor a szlovákok agresszívebben, lendületesebben kezdtek focizni, akkor előfordult, hogy átszaladtak rajtunk. Ha Marco Rossi hosszú távon megkapja a bizalmat, akkor ő tökéletes megoldás lesz a kapitányi posztra. Most még mindig egy kicsi lépés választ el bennünket attól, hogy összejöjjön az eredményes szereplés. Szerintem jó a tendencia, ami a munkájában megfigyelhető, ki mer próbálni sok fiatalt, Szoboszlai Dominikot, Sallai Rolandot, de Kalmárt is rendszeresen favorizálja. Sajnos nincsenek olyan csatáregyéniségeink, akiknek megvan a sebességük nemzetközi szinten, és a csibészségük, ami a kapu előtt szükségeltetik. Mint mondjuk volt a szlovákoknál az első gólt szerző Duda. Ettől függetlenül benne volt a meccsben az iksz, hogy a végén kaptunk egy gólt, az nem osztott, nem szorzott. A szünet utáni játékunk már jobban tetszett, Dzsudzsák és Szoboszlai jól szálltak be és sokat lendítettek rajtunk – fogalmazott Paróczai.

Beszélgetőpartnerünk szerint van esélyünk vasárnap 18 órától a Groupama Arénában a vb-ezüstérmes Horvátország ellen. – A fiataljaink képesek arra, hogy nagy meglepetést szerezzenek. Szerintem minimum egy ikszre jók vagyunk, de akár győzhetünk is. Az említett ifjak nem nagyon tisztelik az ellenfelek nagy neveit, tetszik ez a mentalitás. Rossi bátor futballt kér a játékosaitól, amire nem is lehet panasz, és örömteli, hogy megtiszteltetésnek fogja fel a magyar válogatott kispadját. Egy ilyen kapitánnyal és egy erős szövetségi, valamint kormányzati akarattal óriási esélyünk van, hogy a futballunk elinduljon fölfelé. Ha most nem fog talpra állni a focink, akkor soha.

TN

