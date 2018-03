Párbajtőr GP – Nincs magyar érmes a férfiaknál

A legtovább Koch Máté menetelt, aki két győzelem után kapott ki, ezzel a 13. helyen végzett.

Koch az első fordulóban simán verte az ukrán Vitalij Medvegyevet, majd a másodikban szorosabb és fordulatosabb asszóban a Rio de Janeiróban, 2016-ban olimpiai bajnok Park Szang Joungot. A dél-koreai 4-1-re és 7-3-ra is vezetett, de Koch a második szünet után feljavult, majd fokozatosan felzárkózott, és 10-10-nél egyenlített. Ezután a vezetést is átvette, és bár Park 12-10-ről még visszazárkózott, az utolsó három tust a magyar párbajtőröző adta.

“Park az elején elment, aztán edzőm tanácsát megfogadva elkezdtem vívni – utalt arra a 18 éves Koch, hogy sokáig nem akciózott elég bátran. – 12-10-nél megéreztem, hogy nyerhetek, kicsit ezért meg is remegett a kezem, így tudott ellenfelem egyenlíteni, de aztán mégis sikerült felülkerekednem.”

A kétszeres egyéni világbajnok Nikolai Novosjolov viszont már nagy falatnak bizonyult ezúttal a magyar vívó számára, aki a legjobb 16 között hét tussal kapott ki tapasztalt, 37 éves észt ellenfelétől.

“Szerettem volna őt is legyőzni, mint tavaly a heidenheimi világkupán, de érezhető volt, hogy most felkészült belőlem, máshogy vívott, mint akkor” – mondta, majd úgy folytatta: “harmadszor indultam a budapesti Grand Prix-n, de most először kerültem fel a főtáblára, és a legjobb magyar lettem, ezért elégedett vagyok”.

Az egyéniben tavaly vb-bronzérmes, 2014-ben Európa-bajnok Rédli András, aki a 16 kiemelt egyikeként a pénteki selejtezőt kihagyta és csak vasárnap kapcsolódott be a küzdelmekbe, a későbbi ezüstérmes Alex Favával szemben egyetlen találattal alulmaradt az első fordulóban: 4-7-ről fordított 12-9-re, majd a francia dolgozta le hátrányát, a 13-13-nál következő ráadásban pedig utóbbi szúrt pontosan.

“Tiszta a lelkiismeretem, szeretnék magamra haragudni, de nem tudok. Nem érzem úgy, hogy valamit is elrontottam volna. Változatos, jó asszót vívtunk, csak a végeredmény fájó” – mondta az MTI-nek a vereség után, hozzátéve, hogy elsőre azért jobb lett volna egy könnyebb ellenfelet kapni.

Bányai Zsombor ugyanebben a szakaszban kilenc tussal kapott ki a japán Ito Inocsitól.

Eredmények:

férfiak, Vass Imre emlékverseny:

a 64 között:

Koch Máté-Vitalij Medvegyev (ukrán) 15-8

Alex Fava (francia)-Rédli András 14-13

Ito Inocsi (japán)-Bányai Zsombor 15-6

a 32 között:

Koch-Park Szang Joung (dél-koreai) 15-12

a 16 között:

Nikolai Novosjolov (észt)-Koch 15-8

negyeddöntő:

Fava-Bogdan Nyikisin (ukrán) 15-10

Jonathan Bonnaire (francia)-Kano Koki (japán) 15-14

Szergej Hodosz (orosz)-Marco Brinkmann (német) 15-14

Max Heinzer (svájci)-Novosjolov 15-12

elődöntő:

Fava-Bonnaire 15-14

Heinzer-Hodosz 15-10

döntő:

Heinzer-Fava 15-13

A végeredmény: 1. Max Heinzer, 2. Alex Fava, 3. Jonathan Bonnaire és Szergej Hodosz, …. 13. Koch Máté, … 33. Rédli András, …51. Bányai Zsombor

– MTI –

