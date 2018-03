Párbajtőr GP – A nőknél is a nyolcaddöntőig jutott a legjobb magyar

A legtovább a Rio de Janeiróban olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese maradt állva, ő két sikeres asszó után a harmadikban kapott ki, és ezzel a kilencedik helyen végzett.

A magyar vívó előbb 15-8-ra verte az ukrán Inna Brovkót, majd ugyanennyire a kínai Laj Csiang-linget, a legjobb 16 között pedig ugyancsak 15-8-as eredményt ért el, de fordítva, így Giulia Rizzi búcsúztatta őt. Utóbbi asszó elején a magyar párbajtőröző vezetett, 4-4 után azonban már végig az olasznál volt az előny.

“Nem így terveztem a napot, nem így akartam szerepelni” – kezdte összegzését Szász-Kovács, hozzátéve: “Rizzivel jól ismerjük egymást, az olimpiai kvalifikációért például ugyanitt két éve megvertem. Most viszont megérdemelten nyert. Igaz, hogy vezettem, de ő nem engedte magát elnyomni, aztán meg már nekem kellett rohannom az eredmény után”.

“Azért is fájó a vereség, mert nagyon sokan kijöttek, kisgyerekek is, nekik is szerettem volna örömet okozni” – szomorkodott a magyar párbajtőröző.

Szász-Kovács a világranglista vezetőjeként további 15 kiemelttel együtt nem vívott a szombati selejtezőben, ahonnan három hazai párbajtőröző – Kun Anna, Budai Dorina és Mihály Kata – csatlakozott hozzá. A 64-es főtáblán azonban mindhárman az első fordulóban vereséget szenvedtek. Kun 41., Budai 42., Mihály 49. lett.

Eredmények:

nők, Sákovics József emlékverseny:

a 64 között:

Szász-Kovács Emese – Inna Brovko (ukrán) 15-8

Marta Ferrari (olasz)-Mihály Kata 15-12

Erika Kirpu (észt)-Budai Dorina 15-8

Monika Sozanska (német)-Kun Anna 15-10

a 32 között:

Szász-Kovács – Laj Csiang-ling (kínai) 15-8

a 16 között:

Giulia Rizzi (olasz) – Szász-Kovács 15-8

– MTI –

