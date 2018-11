Parázs hangulatú meccset várnak

A női Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolásakor Fortuna nem fogta a debreceni kézisek kezét, így a bombaerős Érd csapatával került össze a DVSC Schaeffler – a felek kedden 18 órától a Pest megyeiek otthonában feszülnek egymásnak. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, vagyis ha a piros-fehérek szeretnének versenyben maradni, bravúros teljesítménnyel kell előrukkolniuk.

Az Érd pillanatnyilag a harmadik helyen áll az NB I-ben, emellett pedig a nemzetközi porondon is érdekelt, legutóbb szombaton, házigazdaként egy góllal, 29–28-ra győzte le a norvég Storhamar HE csapatát a női kézilabda EHF Kupa-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén. Szabó Edina tanítványai az MK-küzdelmekbe csak most kapcsolódnak be.

A bajnokságban a nyolcadik Loki már a kupa harmadik körében is játszott, Pal Oldrup Jensen alakulata magabiztos, 31–20-as sikerével lépett túl az Eger gárdáján.

Hatástalanítani a jobbszélsőt

– Kemény összecsapásra számítunk, semmi jót nem várunk Érden. Már egy jó ideje nem túl felemelő érzés az érdekhez látogatni, ebben szerepet játszik a szurkolóink és az ő edzőjük között húzódó ellentét is. De ezzel nekünk nem kell foglalkozni, parázs mérkőzés lesz, az biztos, melyen nem mi vagyunk az esélyesek. Ugyanakkor a továbbjutás egy találkozón dől el, bármi megtörténhet. Ellenfelünk kvalitásaival tisztában vagyunk, próbáltunk alaposan felkészülni belőlük, amennyiben hatástalanítani tudjuk a klasszis jobbszélsőjüket, Katarina Krpež-Šlezákot, az nagy fegyvertény lehet. Profin meg kell szerveznünk a védekezésünket, ez is egy fontos szempont, ha jó eredményt szeretnénk elérni – mondta el lapunknak Varsányi Nóra, a DVSC szélsője.

A cívisvárosiaknak volt idejük felkészülni az ütközetre, hiszen utoljára november 2-án léptek pályára, amikor is a bajnokságban 28–18-ra verték a Mosonmagyaróvár egyletét. Az Érd ezzel szemben fáradtabb lehet, miután múlt hétvégén is meccselt az EHF Kupában. A Lokiból biztosan hiányozni fog Triffa Ágnes, a kapus ujját nemrégiben műteni kellett, így többhetes kihagyás vár rá.

Érdekesség, hogy tavaly is a Magyar Kupa negyedik fordulójában csaptak össze az együttesek, akkor az érdiek 32–21-re tudtak győzni. Az előző bajnoki kiírásban mindkét egymás elleni derbit a Pest megyeiek nyerték, előbb 29–24-re, majd 24–21-re diadalmaskodtak.

SZADÓ

A 4. forduló

Kecskeméti NKSE–Békéscsaba 27–31

Kozármisleny–Vác 23–47

Mosonmagyaróvár–Alba FKC 29–23

November 13., kedd 18 óra: Érd–DVSC

November 14., szerda 18 óra: DKKA–Siófok KTC 18.30: MTK Budapest–Kisvárda

VISSZA A KEZDŐOLDALRA