Paragh György: „sikeres volt az elmúlt öt esztendő”

A Belgyógyászati Intézet igazgatója előadásában ismertette a 2013-tól 2018-ig tartó időszak legfontosabb tudnivalóit. Elmondta, a tizenkét tanszéket számláló intézet munkatársai olyan szakemberek, akik az országos szakmai szervezeteknek is kiemelkedő tagjai, összesen 171 diplomás és 340 szakdolgozó végzi tevékenységét az intézetben.

– Az elmúlt öt évben összesen 86 különböző szakvizsgát tettek a kollégák, hogy az aktuálisan elvárt szakmai elvárásoknak megfeleljenek – mondta Paragh György.

– Az oktatásban is fontos szerepet vállalunk, a mögöttünk álló öt évben 7701 hallgató képzésében vettünk részt az általános orvosképzésen kívül. Jelentős a Tudományos Diákköri munkába bevont hallgatók száma (111 fő) is, akik az új ismeretek megszerzésének örömét tapasztalhatták meg – hangsúlyozta az intézetigazgató. Elmondta, a posztgraduális képzés is jelentős, melyet az is alátámaszt, hogy az országban egyedülálló módon vezették be évtizedekkel ezelőtt a havi rendszerességű továbbképzést a szakorvosjelölteknek.

– A tudományos munkát a különböző pályázatok is segítették, összesen mintegy 1,8 milliárd forintot tudtunk erre így fordítani – mondta, hozzátéve, hogy tudományos publikációk is szép számmal jelentek meg az elmúlt fél évtizedben.

Paragh György kitért az orvos-fluktuációra is, mely 2016-ban érte el a legmagasabb számot; akkor 12 orvos döntött az elvándorlás mellett, akik helyét – mint minden évben – az aktívan dolgozó munkatársak vették át, többek közötti ügyeleti beosztásban.

A hétfői tudományos ülésen a résztvevők előadásokat hallhattak a Belgyógyászati Intézet elmúlt éveiről, többek között a korszerű reumatológiai kutatásról, az onkohematológia tevékenységéről, a ritka betegségek ellátásáról, valamint a Klinikai Immunológiai Tanszék tevékenységéről is.

