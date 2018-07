Pár nap, és indul a Campus!

Már csak négy nap, és kezdődik a Campus Fesztivál a Nagyerdőn: kétszázötven programjával, egyedülálló helyszínével és szolgáltatásaival négy napon át biztosít kikapcsolódást minden korosztály számára.

A Campus Fesztivál már tavaly átlépte a százezres nézőszámot, a szervezők idén úgy döntöttek, hogy áthelyezik a rendezvény főbejáratát az Ady Endre útra, így a ködszínház felől közelíthetjük meg a fesztivált egy sokkal tágasabb, szélesebb területen.

A Nagyerdei Stadion ezúttal is körbejárható lesz, a déli oldal bekapcsolásával pedig még nagyobb lesz a terület.

Letölthető applikáció

Az egész nap programokat kínáló Egyetem teret is ott találjuk majd idén. Érdemes megfontolni a színpadok közötti átjáráskor, hogy a stadion lebegő járdája ezúttal is használható lesz.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ott lehet a leg­gyorsabban haladni, ráadásul a mosdók is nyitva lesznek az emeleten. A fesztiválnak ebben az évben is informatív, telefonokra letölthető applikációja készült, amelyet már most telepíthetünk a készülékekre.

A látogatók kényelmét szolgálja, hogy a Nagyerdei körúton felépülő nagyszínpad a korábbi évekénél is nagyobb közönségtérrel és befogadóképességgel várja a közönséget, a szerdai nulladik napon például Lovasi András életműkoncertjével.

Készpénzmentesen

„Minden eddiginél változatosabb étkezési lehetőség lesz a Campuson az ázsiai ízektől kezdve a különböző kínálatú street food kocsikig, de gondoltunk a vega és vegán étrendet követőkre is. A fesztivál több helyszínén alakítjuk ki a gasztropontokat” – tájékoztatott Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató. A Campus idén is készpénzmentes lesz, érintéssel működő bankkártyával vagy előre feltöltött fesztiválkártyával lehet majd fizetni az ételekért és italokért. A kerékpárral érkező vendégek kényelmét szolgálja, hogy a bejáratnál ezer bicikli fogadására alkalmas tárolót építenek ki.

A vizesblokkokkal ellátott kemping pedig a sátrazókat idén is kulturált helyszínen várja a fesztiválon.

Campus: fesztivál az egész családnak! Debrecen - Artisták, zsonglőrök, gólyalábasok és bábszínházas programok is várják a lurkókat. Nemcsak a koncertlátogató közönségnek, hanem minden korosztálynak, így a gyerekeknek is tartalmas programokat kínál július 18-tól négy napon át a Campus Fesztivál a Nagyerdőn. A szervezők idén még nagyob... Tovább a cikkhez

Campus Fesztivál: a zene a híd, ami összeköt Debrecen - A színpadokon az AWS-től kezdve a Hiperkarmán át a komolyzenéig igencsak színes lesz a zenei felhozatal. Jövő héten szerdán indul a régió legnagyobb nyári bulija, a Campus Fesztivál: a négy nap alatt kétszázötven program várja a látogatókat. A Nagyerdei Stadionnál rendezett fesztivál t... Tovább a cikkhez

Ismét tépik a húrt az egyetemi oktatók a Campuson Debrecen - Különleges zenei közreműködőket is felvonultat a Debreceni Egyetem a Campuson: rektor, rektorhelyettes, dékán és nagykövet csap a húrok közé a fesztivál szombati napján. A fesztiválszereplésre összeállt Impact nevű formáció az Android koncertje után tolja majd a rockot. Az Impact nevű ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA