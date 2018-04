Papp László: egymásra talált a város és a kormány

Még nem volt olyan termékeny ciklus a város rendszerváltás utáni történetében a kormánnyal való együttműködés tekintetében, mint az elmúlt négy év – hangsúlyozta Debrecen polgármestere a Naplónak adott interjújában.

Papp László emlékeztetett: nagyon fontos stratégiai kérdésekben talált egymásra a város és a kormány. Ilyen például az, hogy Debrecennek milyen mértékben kell majd regionális szerepkört betöltenie és milyen növekedési pályát kell befutnia gazdasági, kulturális, oktatási, közlekedési, egészségügyi értelemben – tehát az élet minden területén. Debrecen ehhez mérten kapta meg a megyei jogú városok közül az európai uniós dedikált TOP-os források vonatkozásában a legnagyobb keretösszeget, azaz 43,3 milliárd forintot.

Támadások kereszttüzében

A Modern Városok Programban olyan stratégiai törekvéseket, fejlesztéseket támogat a kormány, amelyek tökéletesen összhangban vannak Debrecen fejlesztéspolitikájával. A repülőtér és a nemzetközi iskola fejlesztése nagyon erős regionális szerepkört eredményez, ugyanakkor a turisztikai fejlesztésekre a régió több mint 30 milliárd forintot, míg Debrecen önmagában 20 milliárdos támogatási összeget kap.

Fotó: Matey István

– A Fidesz–KDNP-kormány tehát kiemelten kezelte Debrecen városát, mi pedig igyekeztünk élni ezekkel a lehetőségekkel – emlékeztetett Papp László. A polgármester rámutatott arra is, hogy például Kósa Lajos sem elsősorban a saját problémáival foglalkozik, hanem számára akkor is a város ügye, fejlődése az elsődleges, amikor nagyon nagy nyomás nehezedik rá, s egy elképesztő és nemtelen támadássorozat középpontjában áll.

4,2 milliárd többletforrás

Papp László felidézte, hogy amikor elkészültek a nemzetközi iskola és a Nagyerdei Strandfürdő fejlesztési tervei, és ki tudták számolni, hogy mi az a költségvetési keret, amelyből ez a két fejlesztés műszaki tartalom elhagyása nélkül megvalósítható, akkor ő fordult Kósa Lajoshoz, hogy kérje a kormány támogatását azért, hogy kiegészítő forrásokat kapjon Debrecen. Hiszen 2015 májusában, amikor a miniszterelnökkel megállapodott Debrecen, még nem voltak tervek, csak elképzelés, és ahhoz próbáltak társítani egy költségnagyságrendet.

A mostani kérés eredményeként Kósa Lajos konkrétan 4,2 milliárd forintos többlettámogatáshoz segítette hozzá Debrecent. Ennek köszönhetően a nagyerdei fürdőfejlesztés és a nemzetközi iskola programja, valamint az évtizedek óta várt halápi–nagycserei ivóvízhálózat kiépítése is kompromisszumok nélkül megvalósítható.

Fotó: Matey István

Megtudtuk a polgármestertől azt is, hogy a Modern Városok Programban a repülőtér fejlesztéséhez szükséges forrás a város számláján van, s ugyanígy a Nagyerdő fejlesztésére ígért 4 milliárd forint is. A nemzetközi iskola és a strandfürdő kiegészítő forrását a 2019-es központi költségvetésből folyósítják. Ezek mellett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kiírta a főpályaudvar építésének második közbeszerzési eljárását. Így várhatóan nyáron eredményt lehet hirdetni, és nyár végén el is kezdődhet a kivitelezés.

Most áprilisban kiírták a tendert a nemzetközi iskola megvalósítására is, és ebben a hónapban szeretnék kiírni a strandfürdő fejlesztésére szolgáló közbeszerzési eljárást is. A kiviteli tervek összeállítása gyakorlatilag megtörtént, és ez a fejlesztés is el tud indulni. Rendelkezésre áll ugyanakkor a Csokonai Színház felújításához szükséges forrás, és ebben az esetben is a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van folyamatban.

A Sámsoni út 2015-ben

Összességében tehát minden fejlesztési program elkezdődhet 2018-ban – húzta alá Papp László. Rámutatott továbbá, hogy a Modern Városok Program nagyon fontos eleme a debreceni menekülttábor bezárása, hiszen annak működése biztonsági, közbiztonsági szempontból évekig nagyon nehéz teher volt a városnak.

Politikai ellenfeleink szerint démonokkal harcolunk, és nem létező problémákat próbálunk felnagyítani”

– fogalmazott Papp László. – Ezzel kapcsolatban emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy milyen volt a helyzet 2015 nyarán Debrecenben és a Sámsoni út környékén, s hogy vajon az ott élők szerint is valóban nem létező probléma ellen küzdünk-e vagy sem. Ma azért ilyen jó a helyzet Debrecenben, s azért az egyik legbiztonságosabb város az országban, mert bezárt a menekülttábor. Ez pedig szoros összefüggésben van azzal, hogy a déli határszakaszon megépült a kerítés, és ennek köszönhetően megállt a migránsáradat.

Hatványozottan jobban

Debrecen biztonságos, fejlődő város. Ezáltal jelen pillanatban nincs olyan biztonsági kockázat, amely miatt akár az itt élőknek, akár a Debrecent befektetési helyszínnek tekintő vállalatoknak biztonsági szempontokat kellene mérlegelniük, amikor itt képzelik el a jövőjüket. Ez az egyik legfontosabb értéke az elmúlt négy esztendőnek: a migrációs problémát megszüntetve nyugodtan élhetjük az életünket. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy közel 5000 új munkahelyet tudtunk létrehozni a kormány támogatásával Debrecenben.

Fotó: Matey István

Papp László kitért arra is, hogy politikai ellenfeleik, az ellenzéki képviselők véleményének („a migráció egy helyes és jó folyamat, és adott esetben Debrecenben is újra lehetne nyitni a menekülttábort”) ismeretében egyáltalán nem biztos abban, hogy az országgyűlési választás esetleges ellenzéki győzelme után a menekülttábor nem az eredeti funkciójában működne. A polgármester szerint az ellenzék győzelme és a menekülttábor újranyitása minden tekintetben szembe megy a város érdekeivel. Papp László helyteleníti azt is, hogy például egy budapesti második kerületi szocialista politikus képviselje Debrecen érdekeit a magyar parlamentben. Hiszen Debrecen számos tekintetben versenyez nagyvárosokkal befektetőkért, fejlesztési lehetőségekért, és nem egy esetben Budapest is konkurenciája Debrecennek. Vajon a budapesti Gurmai Zita kinek az érdekeit képviselné? Szerinte inkább Budapestét.

– A jelenlegi országgyűlési képviselők – nevezetesen Kósa Lajos, Pósán László és Tasó László – nagyon sokat tettek a város fejlődéséért az elmúlt években, évtizedekben. Ha megnézzük a rendszerváltás utáni kormányzati ciklusokat abból a szempontból, hogy Debrecennek mikor volt igazán lendületes a fejlődése, akkor azt lehet mondani, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok időszakában hatványozottan jobban fejlődött Debrecen városa, mint más politikai összetételű kormányok időszakában.

Hosszú távú program

Sokkal inkább támogatja Debrecen fejlődését az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány, mint bármelyik más kormány. Emiatt ennek a városnak egyértelműen az az érdeke, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselői segítsék a továbbiakban is a város fejlődését, és a Fidesz–KDNP-kormány vezesse az országot a következő években is.

Azt a hosszú távú fejlesztési programot, amelyet most dolgozunk ki Debrecen 2050 néven, csak ilyen összetételű kormánnyal és a mostani országgyűlési képviselőkkel tartom reálisan megvalósíthatónak! – hangsúlyozta Papp László polgármester.

– Vass Attila –

