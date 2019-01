Papp László: 2018 Debrecen éve volt

Milyen volt Debrecen számára a 2018-as év, hogyan teljesített például a város gazdasága?

A 2014-ben, 2015-ben elindított gazdaságfejlesztési folyamatok mostanra meghozták az eredményt. 2018-ban a debreceni gazdaság szinte „berobbant”, minden idők legsikeresebb gazdasági évét zártuk. A város bevételei soha nem látott dinamikával növekedtek. 2014-ben azt a célt fogalmaztam meg, hogy a saját bevételeket, adóbevételeket 30 százalékkal növeljük meg a választási ciklus végére. Bár 2018-ban még nem értünk el a ciklus végére, de már most jócskán túlteljesítettük ezt a vállalást. A debreceni gazdaság elképesztően jól teljesít, és nemcsak a multicégek, hanem a kis- és középvállalati szektor is. Történik mindez úgy, hogy az eredményekben még nem látszanak azok a nagyvállalatok, amelyek az elmúlt esztendőben érkeztek: a Krones, a Continental, a BMW, a Mercedes buszgyár. Befektetési döntéseiket meghozták, esetenként már a gyárépítések is megkezdődtek, de gazdasági teljesítményük még nem jelent meg Debrecenben. A gazdasági „robbanás” így is bekövetkezett. Vagyis a következő 3–4 év még dinamikusabb növekedést hozhat. Erős gazdaság nélkül nem tudunk erős várost építeni. Debrecen mozgástere jelentősen növekedett az elmúlt esztendőben, amit abszolút sikerként lehet elkönyvelni. A BMW ideérkezése is bizonyítja, hogy a város jól áll versenyképesség tekintetében, hiszen sokan szerették volna ezt a gyárat maguknak. Debrecen a 2020-as években felzárkózik Európa legsikeresebb, legélhetőbb, legerősebb városai közé.

Milyen évet tudhat maga mögött a megyeszékhely kulturális és szociális élete?

2018 elején a közgyűlés a város történetének legnagyobb főösszegű költségvetését fogadta el, aminek köszönhetően minden ágazatra a korábbiaknál lényegesen több forrást tudtunk biztosítani. (A mögöttünk hagyott év jó gazdasági teljesítményének köszönhetően 2019-ben is ez várható.) A debreceni kulturális élet pezsgő és dinamikus. Például a Csokonai Színház társulata számos nemzetközi versenyen szerzett díjakat, a Kodály Filharmónia rendkívül sikeres koncerteket adott itthon és külföldön egyaránt, sikeres és népszerű fesztiválok jellemezték az évet. Ugyanakkor fáj, hogy nem sikerült elnyerni az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet. Ennek ellenére azt a programot meg kell valósítani. Meggyőződésem, hogy egy város akkor tud egészségesen fejlődni, ha nemcsak a gazdaságra koncentrál, hanem más szektorokra is. A gazdaság és a kultúra paralel fejlődésére van szükség, hiszen az élénk kulturális élet hozzájárul a város jó életminőségéhez, élhetőségéhez, elfogadottságához. Debrecen esetében rendkívül fontos a több lábon állás.

Fotó: Derencsényi István

Az oktatás szorosan összefügg a gazdaság kérdéskörével. Mi nem a munkaerő-, hanem az oktatási piacon versenyzünk. Az egyetemi és a szakképzési rendszer dinamizálására, fejlesztésére kormány-előterjesztés készül. Míg korábban a gyógyszeripar, élelmiszeripar, informatika volt a legmeghatározóbb Debrecenben, mostanra túlsúlyba került az elektronika, a gépipar és a járműipar. Az oktatási portfóliót ennek megfelelően kell átalakítani. 2019-ben jelentős változás várható az oktatásban, hiszen ősszel a pallagi városrészben megnyílik a Debreceni Nemzetközi Iskola, melynek építkezése jól halad. Januárban elkezdjük a tanári kar összeállítását.

Az Új Főnix Terv Gondoskodó város fejezetében megfogalmazottaknak megfelelően szociális és egészségügyi területen is sokat sikerült előrelépni. Orvosi rendelőket, óvodákat, bölcsődéket újítottunk fel. A családok évében a legnagyobb fejlesztés ezen a téren a Nádor utcán több mint 600 millió forintból felépült Család- és Gyermekjóléti Központ volt. Ez az épület kapcsolatot teremt majd a generációk között, hiszen a nyugdíjas szervezetek is ott kapnak elhelyezést. A létesítmény fontos bázisa lesz a szociális ellátásnak. Fontos, hogy folytatódott a város decentralizációja is 2018-ban, vagyis hogy ne minden a belvárosban legyen elérhető. Ezt a célt szolgálta például 2017-ben a dobozi- és 2018-ban a tócóskerti kispiac felépítése. A déli városrészben is új szolgáltató központokat szeretnénk létrehozni. Ennek a célnak is megfelel a nemrég megépített Mandolás utca, amely segít feltárni, beépíthetővé tenni a repülőtértől északra eső 30 hektáros városi területet.

Sokan panaszkodnak a helyi közlekedésre, a reggeli, délutáni forgalmi dugókra, arra, hogy sokszor nehéz szabad parkolóhelyet találni a belvárosban. Lehet ezen segíteni? Milyen nagyobb közlekedési beruházások várhatóak 2019-ben?

Ez egy véget nem érő küzdelem. Amennyiben olyan város lennénk, amelyben nincs gazdasági pezsgés, nem növekszik a munkahelyek száma, a várost inkább elhagyni akarják a lakói, hanyatlóban lévő városról beszélnénk, akkor forgalmi dugókkal is valószínűleg kevéssé kellene számolni. Debrecen most azonban az elmúlt évtizedek legdinamikusabb fejlődését éli meg. Növekszik a repülőtér forgalma, jövőre már több mint 600 ezer utasra számítunk. Több mint 6 ezer új munkahely jött létre az elmúlt 3 esztendőben. Kereskedelmi szempontból is egyre inkább felértékelődik a város, mind többen jönnek a régióból ide dolgozni, ügyet intézni, bevásárolni, ami hatással van a közlekedésre. Valóban régióközpontként működünk. Az úthálózat fejlesztésével nagyon nehéz lekövetni ezt a dinamikát. Ma sokkal rosszabb lenne a helyzet, ha nem kezdtünk volna el 2016-ban és 2017-ben csomópontokat átépíteni. Például fejlesztettük a Gázvezeték utcát, elkezdtük a Szoboszlói út–István út kereszteződésének a bővítését, egyirányúsítottuk a főbb belvárosi utcákat. (Mindezek nélkül most sokkal rosszabb lenne a helyzet.) A Mandolás utca a Gázvezeték utca tehermentesítésében is fontos szerepet játszik, hiszen a Tégláskertben élőknek így már nem muszáj a Gázvezeték utcán keresztül kijutniuk a Mikepércsi útra, ezt az utat is választhatják. Ugyanakkor egy karácsony előtti péntek délutánra nem lehet méretezni a város közlekedési rendszerét. A közlekedési infrastruktúra fejlesztését jövőre még nagyobb ütemben folytatjuk. 2019-ben körforgalom épül a Pallagi út és a Nagyerdei körút csomópontjában. Hozzákezdtünk a Domokos Márton út megépítéséhez, amely elsősorban a Böszörményi utat fogja tehermentesíteni. Ez a 33-as főutat köti össze az egyetemi innovációs parkkal, majd tovább épül a 354-es útig, az északi elkerülőig. Így a Józsa felől érkezők ezt az utat is választhatják, tehermentesítve a Böszörményi utat. Szintén az új esztendőben elkezdjük a belvárosi nyugati kiskörút 3. szakaszát megépíteni a Hatvan utca és a Mester utca között. Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet kialakításával új autópálya-lehajtó épül Józsánál. A 2020-as években meg kell építeni a keleti elkerülőt is a 47-es főút és a 4-es főút között. A jövőre elfogadni tervezett Debrecen 2030 program pedig további jelentős közlekedésfejlesztési terveket foglal majd magába.

Fotó: Derencsényi István

Mire számíthatnak azok, akik a tömegközlekedést használják, lesznek változások, például új járműbeszerzések?

A jelenlegi szolgáltatóval kötött szerződésünk 2021-ben jár le. Várunk a kormány nemzeti buszstratégiájára, mely meghatározza majd, hogy a közlekedési vállalatokat fenntartó önkormányzatok milyen stratégia mentén tudják beszerezni az új járműveket. Minden bizonnyal pályázatot kell majd kiírni 2019 folyamán annak érdekében, hogy 2021-ben új autóbuszok tudjanak forgalomba állni. A mostaniak ugyanis megértek a cserére, 21-ben már 12 évesek lesznek. Addig is az év elején újabb Mercedes buszok jelennek meg a városban. (A Debrecenben gyártott Mercedes Reform 500 LE néhány hete már szállít utasokat.)

Mikor kezdődik a Petőfi téren a főpályaudvar és a város nyugati határában a BMW autógyár építése, azok közlekedési szempontból mivel fognak járni?

A főpályaudvar állami beruházás, abban az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatását várjuk. A második közbeszerzési eljárás lezárult, és döntésre van szükség a 2014-ben meghatározott beruházási költségekhez képest bekövetkezett költségnövekedéssel kapcsolatban, amely tekintettel az elmúlt évek áremelkedésére, nem kevés. A BMW gyárának építése 2019-ben el kell hogy kezdődjön. Ennek kapcsán ott is jelentős fejlesztések lesznek, például a 33-as főutat 2×2 sávosra bővítik, és villamosítják az érintett vasúti szakaszokat, új autópálya-csomópont épül. Az autógyárhoz szükséges területek megvásárlása jó ütemben halad, nagyjából a 70 százalékára már megállapodással rendelkezünk. A földcsereszerződéseket januárban és februárban hajtják végre. Az összes területet (400 hektárt) márciusra, áprilisra szeretnénk átvenni. Aki mostanában arra jár, a régészek kutatóárkait láthatja. A terület lőszermentesítése befejeződött. A tereprendezést szeptember végéig kell befejezni, a BMW az építkezést októberben kezdi.

A közelmúltban a város többséget szerzett a repülőtér üzemeltetését végző cégben, ezután mire lehet ott számítani?

A város 2019-es fejlesztési programjának központi eleme lesz a repülőtér korszerűsítése. A Debreceni Vagyonkezelőnek és az önkormányzatnak most 75 százalékos részesedése van a repülőteret üzemeltető cégben. A korábbi többségi tulajdonos 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. Miután ez a helyzet előállt, megkezdtük a terminál belsejének átalakítását, új fogadótereket alakítottunk ki. A várótermek kapacitását növeltük, hiszen lesz olyan időszak – főleg nyáron –, amikor egy terminálváróból 3 gépet is ki kell szolgálni. Új VIP-várót alakítunk ki az épület egy másik részében. A schengeni zónán kívülről érkező utasok számára növeljük az útlevél-ellenőrzési pontok számát. Tavasszal két olyan új automata útlevél-átvizsgáló kapu is forgalomba áll, amelyek már nem igényelnek rendőri jelenlétet. Emellett jelentősen fejlesztettük az utóbbi időben a repülőtér gépjárműállományát. Az év elején a kormány elé kerül majd a debreceni repülőtér fejlesztési koncepciója, amelynek értelmében létrejönne egy ideiglenes B terminál. A 20-as évek közepére egy olyan új terminálépület felépítésével számolunk, amely képes lesz óránként ezer, vagyis évi másfél-kétmillió utast kiszolgálni.

Várhatóan ősszel tartják majd az önkormányzati választást. Újra indulna a polgármesteri tisztért?

Igen, megvan bennem ez az ambíció. Természetesen a Fidesz országos választmányának döntésétől függ majd, hogy polgármesterjelöltként számítanak-e rám. Úgy érzem, hogy az elmúlt 4 esztendőben nagyon jelentős munkát végeztünk, sok eredményt, sikert értünk el Debrecenben, de a munka még nincs befejezve, és látok lehetőséget arra, hogy ezt a lendületet 2019 után is fenn tudjuk tartani.

– Orosz Csaba –

