Pályatévesztési tanácsadás és lemezbemutató – Remek debreceni programok jönnek

2018. április 19., csütörtök

18.00 Kőhalmi Zoltán önálló estje – Lovarda

Pályatévesztési tanácsadó Ibicsoki Zoltán, meteorbecsapódás-emlékhely, gesztenyével megdobált menyasszony, toló uszály, szotyi-vonal. Aki szereti a stand-up comedy műfaját, annak az előző kifejezések olvastán minden bizonnyal beugrik a Dumaszínház egyik legnépszerűbb humoristájának neve.

Ahogy szülővárosában, Szentesen sokan ismerik, Kőhalminé Zolika azonban nem a dumaszínpadon kezdte a pályát. A Karinthy-gyűrűvel kitüntetett, pályaelhagyó építészmérnök valójában sosem akart kiállni és beszélni, jól érezte magát a háttérben. Szerencsére, mégis megpróbálta.

Fotó: Derencsényi István

A szomorú bohóc nem is olyan szomorú, hiszen háromgyermekes, boldog családapa és férj, Humorfesztivál-győztes, a műfaj egyik legrutinosabb képviselője. Nem politizál, nem beszél celebekről és nem káromkodik. Sikeres saját estje után a Showder Klub speciális adásában, elsőként készíthetett önálló adást.

18.00 Zselenszky – Nagyerdei Víztorony Rendezvényterem

A Debreceni Egyetem Közművelődési Titkárság Kulturális és Szervezési Iroda bemutatja a Zenés Irodalmi Estek következő fellépőjét, Zselenszky – zenész, költő, író, szerző-előadót.

Budapesten született, Szabadegyházán és Székesfehérváron nőtt fel. Tizenévesen kezdett zenét szerezni, zenekarokkal fellépni. Diákként első saját zenekarát 1991-ben hozta létre. Igazi áttörést az Eleven Hold nevű formációval ért el, 2000-ben megjelenő első, azonos című albumukkal az EMI kiadó gondozásában. Többnyire egyedül lép fel, „Egygitáros költői estek” elnevezésű fellépéssorozatát népszerűsíti országszerte. 2008-tól a budapesti Hunnia Art Bisztró hivatalos előadóművésze. A zeneszerzői működése során más előadóknak is írt szövegeket, szerzett zenéket, valamint zenésített meg szövegeket, verseket. Saját verseskötete Szívrák címmel a Vörösmarty Társaság gondozásában jelent meg 2009-ben.

2018. április 20., péntek

21.00 Blues from Hell and The Mad Dog Family – Incognito Club

Egy utazáson vehetünk részt a Bluesban az 1920-as évektől a West Coaston keresztül napjainkig. Mindenki ismeri a bluest. Utazás az úton, az időben, a szívben. Talán minden véget ér egyszer, vagy eltűnik, megváltozik. Csak az út marad. Mi is elindulunk a blues mentén. Nem számít más, csak, hogy te is mozdulj. Táncolni szabad. Várják a tisztelt Nagyérdeműt!

2018. április 21., szombat

21.00 Boggie 3 Lemezbemutató turné – Nagyerdei Víztorony

A harmadik nagylemezére igazi singer-songwriterré érett Boggie dalszerzői stílusa tovább csiszolódott. A lemezen kísérletezik a dancehall, r&b stílusokkal, bátran keveri az elektronikus és akusztikus hangzást, és mindez olyan kifinomultan elegyedik Boggie sajátos dallamvilágával, hogy igazán izgalmas popzene az eredmény. Érezni a klasszikus zene, kortárs francia popzene és még a rap műfaj hatásait is.

A nyelvi sokszínűség a Boggie-tól megszokott módon az új albumot is jellemzi, de most a magyar szövegeké lesz a főszerep – ebben Kemény Zsófi költőnő is közreműködött. A dalok témái, mondanivalói az énekesnőhöz hűen továbbra is elgondolkodtatóak, tükröt tartóak. Az „elengedés” mint fő gondolati elem minden dal magja. Elengedi a megfeleléseinket, a félelmeinket, kapcsolatokat, gyerekkort, múltat.

Az albumot rekordidő alatt készítette el az újdonsült anyuka, aki Lenke lányának 2016 decemberében adott életet. A dalok, elmondása szerint Lenke nélkül nem születtek volna meg. A többhónapos zenekari próbafolyamat, közös műhely- és alkotómunka erősen érződik a lemezen.

Boggie-t sajátos zenei világ jellemzi, egyedi, művészi, kifinomult dalszerzővé érett, személyiségéhez, varázsához akkor kerülhetünk igazán közel, amikor koncerten látjuk, halljuk őt.

20.00 FISH!, vendég: Kies – Roncsbár

A Fish! magyar „hardpop” együttes.

A zenekar 1999-ben alakult meg, és néhány év alatt viszonylag ismertté vált a magyar könnyűzenei életben. Első EP-jüket, aminek Check Out The Sound volt a címe, 2001-ben adták ki, de az első nagylemez egészen 2006-ig váratott magára. A First Of Many kiadása óta az alapítók közül mára csak az együttes frontembere, Kovács Krisztián (becenevén Senior Hal) tagja a zenekarnak. 2009-ig – a Tessék EP-n kívül – angol nyelvű dalokat adtak ki, az akkor megjelent Csinálj egy lemezt című albumtól kezdve azonban magyar nyelven zenélnek. A 2010-es Mindenki király című EP-t ingyenesen letölthetővé tették, és az azóta megjelent kiadványaikat – többek között a 2011-es Sav című albumot – is csak szerzői kiadásban adták ki. Mára ingyenesen letölthetővé tették régebbi lemezeiket is, amik az együttes weboldalán érhetőek el. 2011-ben a zenekart jelölték a 2011-es MTV EMA legjobb magyar előadó kategóriájában.

A Kies 2015 márciusában alakult több jelenleg is aktív, valamint időközben földbe állt zenekar (Stubborn, The Carrion Crow, Mad Dolls, Black Sound) tagjaiból. Ez a csapat fejébe vette, hogy szívükhöz közel álló minőségi, és egyben pofátlan rockzenével fogja letarolni az emberek arcát, melyet egy kislemez formájában ‚Ez még csak a kezdet’ címen meg is jelentettek 2015 júliusában. 2016 szeptemberében megjelent első nagylemezük a Kaland az élet, mely igazán jó fogadtatást kapott mind szakmai szempontból, mind a közönség részéről.

A lemez megjelenése óta a zenekar folyamatosan koncertezik, turnén voltak a Depresszió vendégeként, valamint jelölték őket a Fonogram-díj ‚Az év felfedezettje’ kategóriájában.

Új, második nagylemezük, a „2017”, 2017. október 9-én látott napvilágot.

2018. április 22., vasárnap

19.00 Daniel Cavanagh (Anathema) – Nagyerdei Víztorony

Danny Cavanagh, az Anathema dalszerző-gitárosa először lép fel Debrecenben!

