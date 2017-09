Pályán az egyetemi csapatok

Megye II – ötödik győzelme előtt a DEAC II.

A DEAC II. veretlen négy forduló után a megyei másodosztályban, Katona László csapata eddig minden bajnokiját simán nyerte. Huszonöt gólt rúgtak és csak hetet kaptak, a DEAC I-től idén nyáron lekerült Csák Zsolt vezeti a góllövőlistát. A DEAC II. a megye II hétvégi fordulójában a Nádudvar együttesét fogadja szombaton 14 órától az Egyetemi sporttelepen.

NB III – a harmadik helyről folytatja a DEAC

A megye II-es találkozót követően a DEAC első csapata lép pályára a Dóczy József utcai pályán. Két mérkőzés óta tart a Sáfár-Madar alakulat győzelmi szériája, még gólt sem kaptak a két legutóbbi bajnokijukon. Két héttel ezelőtt a Gyöngyöst 5-0-ra győzték le, míg előző héten a Tiszafüred vendégeként arattak 3-0-s győzelmet. Így jelenleg harmadik a DEAC az NB III keleti csoportjában.

A szombati ellenfél hasonlóan jó formában van, ők is tíz ponttal állnak a pontvadászatban, csak rosszabb gólkülönbségük miatt szorulnak a tabella negyedik helyére. A salgótarjániak legutóbbi három mérkőzésükön győztek, Debrecenbe is a pontszerzés reményével utazik Zoran Kuntic együttese. A mérkőzést szombaton 16 órától rendezik.

Megye I – javíthat a DASE

A megye I-es DASE vasárnap lép pályára 15 órától a Derecske ellen, szintén az egyetemi sporttelepen. Dér István csapata eddig felemás teljesítményt nyújtott. Két hete a Kaba ellen 2-1-re győztek itthon, az előző fordulóban viszont 3-0-ra kikaptak a monostorpályi vendégeként. Most vasárnap egy nagyon kiegyensúlyozott Derecskét kell majd legyőzniük Sütő Balázséknak.

Kézilabda – itthon kezd az egyetemi gárda



A hétvégén a DEAC férfi kézilabdacsapata is elkezdi a bajnoki küzdelmeket. Az együttes a Törökszentmiklósi KSE ellen lép pályára szombaton 18 órától az NB1/B első fordulójában, a Böszörményi úti Sportcsarnokban.

Kosárlabda – bemutatkoznak az új igazolások is

Először láthatja a debreceni közönség a DEAC első osztályba feljutott férfi kosárlabdacsapatát az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A szeptember 16. és 18. között megrendezett nemzetközi felkészülési tornán a hazaiak mellett a szintén A-csoportos Jászberény, a fehérorosz Tsmoki Minsk és a román BC Timisoara vesz részt. A két héttel a bajnoki rajt előtt megrendezett tornán már teljes lesz a DEAC Kamilla gyógyfürdő kerete, az A-csoport alsóházához tartozó Jászberény elleni mérkőzés már reális képet adhat a csapat valódi erejéről.



– A héten gyakorolt elemeket már szeretném látni a mérkőzések alatt is, hiszen viszonylag sok energiát fektetünk most a támadások felépítésére. Remélem, hogy frissebben is mozognak majd a játékosok, hiszen valamennyivel kisebb terhelést kapnak, mint az elmúlt időszakban. Az eredménnyel kapcsolatban még mindig nincsenek elvárásaim, viszont szeretném, ha játékban előrelépnénk a múlt hetihez képest – mondta Berényi Sándor vezetőedző.

A DEAC Kupa programja:

szeptember 16. szombat:

15:30 BC Timisoara (román) – Jászberény KK

18:00 DEAC – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

szeptember 17. vasárnap:

15:30 Jászberény – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

18:00 DEAC – Timisoara (román)

szeptember 18. hétfő:

15:30 Timisoara (román) – Tsmoki Minsk (fehérorosz)

18:00 DEAC – Jászberény

