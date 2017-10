Pályán az egyetemi csapatok

Labdarúgás

NB III – Megszerezte a három pontot a DEAC



Már a találkozó ötödik percében gólt szerzett a DEAC a tiszaújvárosiak ellen, de a vendégek megfordították az eredményt, 2-1-re vezettek a 72. percben. A debreceniek azonban nem adták fel, Nagy Dávid és Kincses Dániel is betalált, így a DEAC itthon tartotta a három pontot.

DEAC-Tiszaújváros 3-2

Gól:Karikás, Nagy, Kincses illetve Nagy, Hussein Shadi

Megye I – Kikapott a DASE

Itthon kapott ki a DASE. A megye I-es csapat ezúttal a Berettyóújfalu gárdájával szemben maradt alul. Az egyetemi csapatnak az idei szezonban ez volt a hatodik veresége. A DASE 4 ponttal a tabella 13. helyén áll.

DASE-Berettyóújfalu 0-3

Gól:Nagy, Szabó, Polonio-Guerreiro Joao

Megye II – Veretlen a DEAC II.

Ismét győzött a DEAC II. A megye II-es bajnokság hétvégi fordulójában a Nagyrábé csapatát verték 2-1-re. A mérkőzés elején vezetést szerzett a debreceni gárda, a vendégek azonba a lefújás előtt néhány perccel egyenlítettek, így a meccs a hosszabbításban dőlt el: a végeredményt a 93. percben, büntetőből lőtt góljával Csák Zsolt állította be. Újabb győzelmével a DEAC II veretlenül áll a bajnoki tabella élén.

DEAC II-Nagyrábé 2-1

Gól:Papp,Csák illetve Nagy

Férfi kosárlabda – Vereséggel kezdtek a férfiak

12 pontos vereséget szenvedett története első elsőosztályú mérkőzésén a DEAC a Szeged ellen. Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a második félidőben a debreceniek érezhetően elfáradtak. A Szeged higgadtan kosárlabdázva, megérdemelten nyerte meg a találkozót.

DEAC – Naturtex-SZTE-Szedeák 66 – 78



Női kosárlabda – Hat ponttal nyert a szezonnyitón a Kovács-csapat

Győzelemmel kezdte a szezont a DEAC női csapata az Amatőr női NB I Piros csoportjában. Kovács Imre tanítványai nagyon megizzadtak az utóbbi években mindig kemény ellenállást tanúsító Kecskemét ellen, de a második félidei remek játékkal végül győzelemmel zárták a szezonnyitót. Foltin Blanka ott folytatta, ahol az előző szezont abbahagyta, 23 pontja mellé leszedett 20 lepattanót is, mellyel csapata, és a mezőny legjobbja volt.

DEAC – Kecskeméti KC 60-54

Férfi futsal – A kevesebbet hibázó gárda nyert

A telt ház előtt zajlott derbi elején a Nyírgyulaj „megnézte” magának a feljutott DEAC-ot, majd nyomás alá helyezte. A vendégek négy góllal, 1-5-re is vezettek. A DEAC azonban lelkesen és egyre összeszedettebben támadott. Egy ideig nem koronázta siker próbálkozásaikat, de végül Varga és Szentes-Bíró is betalált, beállítva a 3-5-ös végeredményt.



DEAC – Nyírgyulaj KSE 3-5

Női futsal – Jó, de még nem az igazi



A női futsal NB2 nyitányán a DEAC lányai a Rubeola FC Csömör gárdáját fogadták. A debreceniek 3-1-es vezetésük után nem tudták megtörni a szívósan küzdő ellenfelüket. A Rubeola talpra állt, aztán a DEAC futott az eredmény után, egy gólos vereség lett a vége.

DEAC – Rubeola FC Csömör 5-6

Floorball – Győzelem hazai pályán

Vasárnap a Torpedo Justitia csapata ellen lépett pályára a floorballcsapat. A DEAC 3:0-s előnnyel fordult a második játékrészre, a 25. percben pedig már 5:0-t mutatott az eredményjelző. A folytatásban is debreceni gólok születtek. A szünetig Pál Lóránt, Okos Csanád és Végh Ádám folytatta a gólok sorát. A DEAC 11:0-val várta az utolsó harmadot. Végül a múlt héthez hasonlóan most is sikerült 15 gólos különbséget kiharcolni.

Debreceni EAC – Torpedo Justitia 17:2

Kézilabda- Megvan az első győzelem!



A DEAC férfi kézilabdacsapata a szintén pont nélkül álló MOL Pick Szeged U20-as együttesét fogadta vasárnap a DESOK csarnokban. Az egyetemi csapat magabiztos, 29-24-es győzelmet aratott, amivel története első NB1/B-s győzelmét szerezte meg, és ezzel a tabella 11. helyére kapaszkodott fel. A találkozón kiderült, hogy a stabil védekezésre és az abból indított gyors lerohanásokra lehet építeni a jövőben. A DEAC kedden is pályára lép. Október 3-án, 19 órától az első fordulóban elveszített, de sikeresen megóvott Törökszentmiklósi KE elleni összecsapás újrajátszása következik.

DEAC – MOL-Pick Szeged U20 29:24

Birkózás – Ezüstöt szerzett Buchholcz Gyula



A kötöttfogásúak 51-55 éves korcsoportjának 70 kilogrammos mezőnyében Buchholcz Gyula, a Klinikai Gyógyszertár vezetője, a súlycsoport korábbi veterán világbajnoki bronzérmesével került össze a miskolci veterán országos bajnokság döntőjében. Az első menetben Buchholcz volt aktívabb, így már az első perc után intették ellenfelét, de értékelhető akció nem született, ahogyan az összecsapás további részében sem. Mivel a bírók az utolsó percben Buchholczot is passzívnak látták, így az utolsó kapott intéssel „csak” a dobogó második fokára állhatott fel.

EDZŐ LESZEK – Nincs akadály!

Az edzői hivatással ismerkedhetnek az érdeklődők október 3-án, kedden az Oláh Gábor utcai Debreceni Sportcentrumban. A fél 2-kor kezdődő rendezvényen előadást tart többek között Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó és Köpf Károly a Magyar Edzők Társaságának titkára. Délután 4 órától pedig egy kézilabda, majd egy cselgáncs edzést tekinthetnek meg a résztvevők.

