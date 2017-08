Pályakezdés: magasra teszik a lécet

Sokkal több informatikai szakemberre lenne szükség, mint amennyit pályára bocsájtanak a felsőoktatási intézmények – a statisztikák 10-20 ezres humánerőforrás-hiányról beszélnek. De fejlődhet-e olyan tempóban az oktatás, mint amilyen léptekkel a technológia halad előre?

Diplomásoké a világ?

A nagybetűs életbe történő belépéskor a friss diplomásoké a világ, ez az IT szakmára kifejezetten igaz. Piaci szakemberek szerint általános probléma, hogy az elméleti ismeretek önmagukban még nem elegendőek az elhelyezkedéshez. Meg kell írni egy profi önéletrajzot, helyt kell állni az állásinterjúkon, el kell tudnia adni magát az embernek, és az sem hátrány, ha már a tanulmányok idején is rendelkezik gyakorlattal. Egy informatikai munkákra specializálódott iskolaszövetkezet egyedi kezdeményezést indított el annak a problémának az áthidalására, hogy a hallgatók tudása és készségei le tudják követni a rohamtempóban fejlődő technológiát, így az állandóan változó piaci elvárásokat is. A jelentkezők a képzéseken ingyenesen vehetnek részt, oktatóik aktív senior szakemberek, akik három hónap alatt a szakmai tudás mellett az úgynevezett soft skillek-et is fejlesztik, így a kiállást, a prezentálást, a csapat-orientációt és a kommunikációs képességeket.

Már a diákévek alatt

– Magyarországon az IT cégek többsége már a diákévek alatt is várja a fiatalokat. Hogy a kezdőknek milyen elvásároknak kell megfelelniük, azt a szakmabeli oktatók pontosan tudják és segítenek a legújabb technológiák elsajátításában. A hallgatókat úgy engedjük útnak, hogy junior szotfverfejlesztőként már helyt tudnak állni igen komoly cégeknél is. A képzésre minden olyan nappali tagozatos informatikus tanuló jelentkezhet, aki megfelel a bemeneteli követelményeknek, és mindig felmérjük, ki és mennyire elkötelezett a szakma iránt, hiszen senkinek sem szeretnénk csalódást okozni – mondta el Lovas István, a Schönherz Akadémia vezetője. Debrecenben és Budapesten összesen már több mint 200 diák végezte el sikeresen a speciális piaci igényekhez alakított képzéseket, és legtöbbjükre le is csaptak a szemfüles HR-esek.

HBN

