Palkovics: Magyarország sikeres lehet az innovációs technológiák alkalmazásában

Palkovics László kiemelte: a magyar gazdaság “kívülről nézve” is vonzó, ezt bizonyítja az is, hogy a BMW legújabb beruházását Debrecenbe hozta.

A miniszter kiemelte: az új ipari forradalom, az ipar 4.0 korát éljük, ennek legjellemzőbb vonása a digitaláció minél szélesebb körű elterjedése, aminek hatására a munkaerő-piac is teljesen átrendeződik. Palkovics László kiemelte: a gazdaság minden területén az adatalapú rendszerekre átállás kora zajlik, a digitalizáció révén a robotok, a mesterséges intelligencia egyre inkább teret nyer.

Az innovációs és technológiai miniszter kiemelte: a magyar gazdaság kedvező helyzetét jelzi, hogy az idei második negyedévben a gazdasági bővülés 4,8 százalékos volt, idén augusztus végén a munkanélküliségi ráta 3,7 százalékot ért el, ami már-már teljes foglalkoztatást jelent.

Palkovics László jelezte: Magyarország a versenyképesség és a gazdasági növekedés szempontjából meghatározó innováció területén az Európai Unió tagországai között a 22. helyet foglalja el, a kormány a kutatás-fejlesztésre szánt források növelésével kíván ezen javítani, azért, hogy az ország előbbre lépjen. A miniszter kiemelte: az ország az európai rangsorban kiemelkedő helyen áll a mobil szélessávú lefedettség (4G) terén.

Hozzátette: az innovációs alap mellett a tervek szerint egy kutatási alapot is létrehoznak, ennek felügyeletére felállítanak egy kutatási tanácsot is, szakemberekből, kutatókból, üzletemberekből.

Palkovics László szerint az ország versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a kis- és középvállalkozások innovációs képességének javítása. Ebben a folyamatan az egyetemeknek is támogatniuk kell a vállalkozókat innovációban és kutatásban is, de javítani kell a vállalkozási kultúrát is. Ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a magyar tulajdonú cégek szerepe nőjön a hazai termelés során a hozzáadott érték előállításában – tette hozzá.

Palkovics László emlékeztetett: a közelmúltban indult el a digitális jólét hitelprogram, ennek révén a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztésre kamatmentes hitelt igényelhetnek az MFB-től.

A miniszter kiemelte, hogy a digitális jólét program kedvezményes hitele segíti majd a magyar kis- és középvállalkozások felkészülését a digitalizáció kihívásaira.

– MTI –

