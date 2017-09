Palkovics: a lehetőségek tanéve kezdődött meg a magyar közoktatásban

Palkovics László kedden Szombathelyen, a Vas megyei tanévnyitó konferencián azt mondta: különösen igaz ez a szombathelyi Savaria Egyetemi Központra (SEK), amely első teljes tanévét kezdi meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) keretén belül.

Az integráció egy sor lehetőséget teremt, de felelősséget is jelent, hiszen a nagy múltú egyetemnek Szombathelyen is ugyanazt a minőséget kell produkálnia, mint Budapesten – tette hozzá az államtitkár.

Szerinte az, hogy az ELTE a fővároson kívül elsőként vállalkozott ilyen mértékű képzésre, új lehetőségeket kínálva nemcsak a tanárképzésben, de a duális formában zajló műszaki képzésben és gazdasági képzésekben is, jó iránynak tekinthető.

Az államtitkár a régió oktatási intézményeinek igazgatóiból, óvodavezetőkből, képzési szakemberekből és polgármesterekből álló hallgatóság előtt a köznevelési rendszer továbbfejlesztéséről szólva elmondta: 1,1 millió diák jutott ingyenesen tankönyvekhez, ami az államnak összesen 13 milliárd forintba került, ennyivel csökkentették a családok beiskolázási költségeit.

Kiemelte: folytatódik az újgenerációs taneszközök, tankönyvek fejlesztése, 2018 és 2020 között a speciális nevelési igényű gyerekeknek szóló tankönyveket és a nemzetiségi oktatást segítő tankönyveket, valamint a tankönyvekhez tartozó, a tanárok által az osztálytermekben is elérhető digitális tartalmakat kívánják fejleszteni.

Palkovics László szólt arról is, a kedvező tapasztalatok alapján az iskolákban folytatják a témaheteket, az idei tanévben is lesz pénzhét, amelyen pénzügyi alapismereteket igyekeznek átadni, de lesz digitális témahét, amelyen a médiatudatosságot és a biztonságos internethasználatot kívánják növelni, és fenntarthatósági témahét is, amelyen a fogyasztói tudatosságot, a környezetvédelem fontosságát állítják a középpontba.

Az államtitkár kitért arra, hogy már látszanak a mindennapos testnevelés eredményei, és folytatódnak a megkezdett infrastrukturális fejlesztési programok, újabb tantermek, tanuszodák és tornatermek épülnek országszerte.

Tájékoztatása szerint idén pályaorientációs napot is szerveznek az iskolákban: egy tanítás nélküli munkanap keretében a szakmákról, hivatásokról, a pályaválasztásról beszélgetnek majd a diákokkal.

Hozzáfűzte: az idei tanévben is fokozott figyelmet kívánnak fordítani a hátrányos helyzetű diákok támogatására és a tehetséggondozásra, emelt összeget biztosítanak az Arany János Tehetséggondozó Programra, az Arany János Kollégiumi Programra.

Palkovics László előadásában szólt a “tanárhiány” kérdéséről is, azt mondta, hogy ezt eltúlzottan ábrázolják a sajtóban, hiszen 170 ezer tanár van és csupán 700 tanárt keresnek. Az viszont tény, hogy egyes szakokat, ilyen például a matematika vagy a fizika, csak nehezen választanak a pedagógus hallgatók – közölte az államtitkár.

– MTI –

