Pálinkamustra követte a karácsonyi bejglit

A sör-bor-pálinka szentháromságból, mi magyarok, hagyományosan a bort tartjuk nemzeti italunknak, habár a pálinka is igazi hungarikum, ráadásul 2013 óta hivatalosan is a hungarikumok közé tartozik. A pálinka a nemzet egyik közös nyelve, íze, inspirációja, legyen szó ágyasról, kisüstiről, törkölyről, vagy a nagyvilágban is jó hírünket keltő eredetvédett fajtákról. A nemes párlat előállítása gondoskodást, egész éves foglalatosságot követel, az alapanyagul szolgáló gyümölcsök nevelésétől, szelekciójától a főzés mámorán át a kínálgatás utóvédharcáig.

Íz, szín és illat

Vámospércsen – a karácsonyi bejglik utolsó morzsáinak elfogyasztását követően – december 28-án tartották meg, immáron ötödik alkalommal, a pálinkamustrát. A legkisebb hajdúváros lakóinak Szatmár, Szabolcs és a Szilágyság szomszédságában, ahogyan mondani szokták, fel van dobva a labda.

– 2018-ban éppen két tucat, vagyis 24 pálinkát neveztek a versenyre, ezek közül 6 ágyas volt, vagyis olyan pálinka, amibe különféle növényi- és gyümölcsdarabokat helyeznek, amik fontos íz- szín- és illatanyagokkal dúsítják az italt. A Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme ezen a napon a kóstolgatás színhelyévé vált, a zsűri mellett minden érdeklődő megízlelhette a nevezett italokat – nyilatkozta Diósné Kozma Erzsébet igazgató asszony.

Az ízlelés elősegítése és a jobb differenciálás miatt jól fogytak az asztalokról a különféle sajtok, magvak és sós sütemények is. A Huszti János, Lakatos József és Lehó István összetételű zsűri döntése nyomán az alábbi eredmények születtek. Fehér pálinkák kategóriájában első helyezést ért el Rácz László, másodikat Harsányi Zsolt, harmadikat Korpa Tamás párlata. Ágyas pálinkák közül Nagy Lajos itala mozgatta meg leginkább a zsűri ízlelőbimbóit, őt követte Dankó Tamás és Polgár Roland nedűje. A kiemelt díjban pedig Nagy Attila részesült. A nagydíjas pálinkájával kapcsolatban Lehó István zsűrielnök úgy fogalmazott, hogy „ebben az italban talán még Krúdy, Mikszáth vagy Ady sem találna kivetnivalót, annyira karakteres, mégis elegáns és letisztult”.

KT

