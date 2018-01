Palánki Ferenc: a család bensőséges szeretet közösség

A család szerepének fontosságát hangsúlyozta Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök, a szilveszter kora este tartott misén a debreceni Szent Anna Székesegyházban. A hívekkel teljesen megtelt templomban úgy vélte, hogy a családnak „bensőséges szeretet közösségként” kell működnie.

Elmondta: a családokban már évezredekkel ezelőtt is akadtak problémák. Nem véletlenül szerepel a szentírásban például az, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy a nőknek engedelmeskedni kell a férjeiknek, a férfiaknak pedig szeretniük kell a feleségüket. A gyermekeknek szót kell fogadni szüleiknek.

Fotó: Derencsényi István

Palánki Ferenc azzal folytatta, fontos átgondolni, hogy a családunkon belül tudunk-e irgalmasak lenni, képesek vagyunk-e megbocsátani.

A megyés püspök szerint nem szabad a szülőknek a gyerekeikkel szemben fennálló kötelességeiket azzal elhárítani, hogy az anyagiak előteremtése minden erejüket elviszi. Kell, hogy legyen rájuk idő. Kell, hogy a kérdéseikre kapjanak választ a szülőktől, hogy irgalmasságot, jóságot, türelmet, szelídséget tudjanak tanulni a gyermekek – vélte. – Nagyon sokszor meg tudjuk magyarázni a viselkedésünket a fáradtsággal azzal, hogy mennyi gondunk volt a munkahelyen, hogy jön még egy műszak, meg még kettő. Ezt kívülről mindenki megérti. De belülről, a gyermek megérti-e, elvárható-e tőle, hogy megértsen minket – tette fel a kérdést.

Fotó: Derencsényi István

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a házasságban élőknek egymásnak „életet” kell adniuk. Az elköteleződés azzal is jár, hogy szeretetet biztosítunk a másiknak. A Bibliában is az szerepel, hogy viseljétek, szeretettel szenvedjétek el egymást. Úgy fogalmazott, sokszor megtapasztaljuk, hogy családtagunk keresztet rak a vállunkra, melyet mi szeretettel elviselünk. Jézus Krisztus keresztje a mi bűnösségünk, és ő arra tanított minket, hogy nap mint nap fogadják el a családban élők egymást – emlékeztetett Palánki Ferenc.

HBN-OCs

VISSZA A KEZDŐOLDALRA