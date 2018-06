Pákh: egyszerű téma, egy képeladásról van szó

10 millió euróért hajlandó eladni a magyar államnak a Golgotát – erősítette meg a Napló információját Pákh Imre, Munkácsy Mihály egyik híres festményének, a Golgotának a tulajdonosa. – A kormányinfón a Golgotáról a miniszter bejelentése akkor zajlott, amikor Európából repültem Amerikába, így a hírt eddig csak a médiából hallottam. Megbízom az ügyvédemet, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékesekkel és tárgyalja le az ügyet. Ez egy képeladás, egy hihetetlenül egyszerű téma.

Az, hogy mikorra realizálódik az eladás, az nem tőlem függ. Ha tőlem függött volna, már régen eladtam volna. Nagyon remélem, a közeljövőben ez megtörténik”

– válaszolta a Napló kérdésére Pákh Imre, aki elmondta azt is, hogy a múzeumlátogatók számára abból, hogy a magyar állam lesz a kép tulajdonosa, semmi sem változik, hiszen mindig is látható volt a Munkácsy-trilógia egyben. Kivéve, amikor valahol külföldön mutattuk be. Ezek a periódusok pedig azokra az időkre estek, amikor felújítás vagy renoválás volt a Déri Múzeumban.

– Én mindig azon a véleményen voltam, hogy a trilógiát egyben kell tartani, egyben kell bemutatni. A műalkotásegyüttes fontos Debrecennek, a Nagytemplom mellett jelentős turisztikai látványossága, amit az emberek szívesen látogatnak. Tehát semmi sem változik a jövőben. Kivéve, ha nincs levédve a kép – mondta a tulajdonos, aki úgy gondolja, hosszútávon nagyon fontos lenne, hogy állami tulajdonba kerüljön a Golgota, hiszen a másik két kép kvázi állami tulajdonban van. – Ez biztosítaná hosszútávon a trilógia egyben maradását. Nekem is vannak örököseim, és ha ők öröklik a képet, ki tudja, hogy 30-40 év múlva miben fognak gondolkodni – fűzte hozzá Pákh Imre, a Golgota tulajdonosa.

KZS

