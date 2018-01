Oxigén Kupa: csaknem négyszázan kezdték az évet futással

Idén is rengetegen vettek részt az immár hagyományos Oxigén Kupa január eleji fordulóján. A közel négyszáz induló négy távon és nyolc kategóriában mérette meg magát: a fiatalok 1,5, és 2,5 kilométert, míg a felnőttek 5 és 10 kilométeres távot futottak. Érdekesség, hogy az utóbbi két távra közel azonos mennyiségű nevezés futott be. Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzőket – a korábbi években mindig az Oxigén Kupa napjára állt el az eső és sütött ki a nap, ez most fordítva volt – mégis kiváló hangulatban teljesítette a 394 célba érkező a távokat. A szervezők gondoltak a tápanyag bevitelére is: a hírek szerint remekül fogyott a libazsíros kenyér lilahagymával.

HBN

Oxigén Kupa 2017-18, a IV. forduló eredményei

Oximókus 1,5 km

Fiúk:

1. Juhász Edmond

2. Marjai Péter

3. Vincze-Gál Milán

4. Varga Áron

5. Fekete Zalán

Lányok:

1. Egei Csenge

2. Bodolai Blanka

3. Berényi Lina Boróka

4. Mészáros Márta

5. Bakonszegi Flóra

Gyermek 2,5 km

Fiúk:

1. Szűcs Benedek Áron

2. Sajtos Levente

3. Rozs András

4. Fekete Zétény

5. Nyikon Zsombor

Lányok:

1. Hajdú Barbara

2. Kuszkó Lara

3. Pusztai Dóra

4. Balogh Sára

5. Tóth-Mogyorósi Zora

5 km

Férfiak:

1. Juhász Balázs

2. Lendvai András

3. Zékány-Nagy Patrik

4. Kovács Zsolt

5. Szabó Marcell

Nők:

1. Gulyás Vera

2. Ferenczi Nikolett

3. Dobi Lili

4. Bóna Kinga

5. Tóth Anna

10 km

Férfiak:

1. Lehmann Csongor

2. Lehmann Bence

3. Arany Attila

4. Tugyi Levente

5. Kovács Zsolt

Nők:

1. Gulyás Vera

2. Dr. Aradi Bernadett

3. Molnár Sára Kata

4. Ménes Anita

5. Szabolcsi Fruzsina

