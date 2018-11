Óvodásoktól a szépkorúakig a jeles napon

Az óvodások és iskolások zenés táncos műsorral készültek, de a komédia, a versmondás és éneklés sem maradhatott ki az ünnepi műsorból. Fellépett még a pocsaji „Nemcsak a húszéveseké a világ” nyugdíjas klub is, a kismarjai Tarkabarka óvoda nagycsoportosai, majd kismarjai Bakakórus. A következő fellépő csoport a Drilla Józsefné által vezetett, pocsaji „Nem Csak a húszéveseké a világ” nyugdíjas klub tagjai voltak. A kismarjai Kikerics Néptánccsoport is színesíti minden évben a rendezvényeket, ezúttal is felléptek. A tartalmas nap végén mindenki szép emlékekkel tért haza.

– Nagyné Kelemen Mónika –

