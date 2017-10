Óvakodj a sötét triásztól!

Előfordulhat, hogy az első néhány randin az egyébként izgalmasnak és érdekesnek látszó partnert a későbbiekben már inkább riasztónak találjuk. A Randivonal.hu elárulja, hogy milyen jelekre kell figyelnünk, ha nem szeretnénk személyiségzavaros partnert az életünkbe.

Egy tanulmány azt vizsgálta, hogyan viszonyul a villámrandik során a sötét triásznak nevezett partnerekhez a többi társkereső. A sötét triász névre keresztelt személyiségtípusok közé a pszichopaták, a nárcisztikusak és a machiavellisztikus személyiségzavarral élők tartoznak.

Három típus

A pszichopatát egyszerűen úgy szokták jellemezni, mint aki „nem szeret, nem szorong, és nem tanul”, viszont nagyon elbűvölő tud lenni céljai elérése érdekében, de vigyázat: rendkívül manipulatív!

A nárcizmus beképzeltség, hiúság, önhittség vagy egyszerűen önzés – nevét a mitológiai Narcissusról kapta, aki beleszeretett saját tükörképébe.

A machiavellizmus cinikus gondolkodásmódot, érzelmi hidegséget jelent: az ilyen ember is nagyon manipulatív, és célja elérése érdekében bármilyen eszközt helyénvalónak gondol.

Kezdetben szimpatikus…

A kutatók megállapították, hogy mindhárom személyiségzavar rövid távon vonzó hatást gyakorol a partnerre. Sőt, a nárcizmus nem csak rövid, hanem hosszú távon is arat, akár férfiakról, akár nőkről van szó, hiszen az önimádó személyiségek jellemzően extrovertáltak és jó megjelenésűek, ami a randizásnál természetesen további előnyt jelent.

Ha az első randin a férfi túlzott határozottságot mutat, az már egy intő jel lehet! Nem csak hogy kiválasztja a bort, de a nő helyett is ő rendel (pedig nem is ismeri az ízlését, de nem is érdekli). Később visszaküldi a nő rosszul átsült ételét és remek történeteket mesél, amelyeknek mind ő a pozitív főszereplője. Ez a magatartás a nőt abba az illúzióba ringathatja, hogy végre talált egy igazi férfit, aki majd megvédi őt, dönt helyette.

Aztán később kiderül, hogy az ilyen védelmező, irányító személyiség valójában kontrollmániás, aki minden lépésünket számon tartja: meg akarja szabni, hogyan öltözzünk, kikkel barátkozzunk, hogyan viselkedjünk bizonyos helyzetekben és így tovább. A kezdetben pozitívként megélt személyiségjegyekről pedig könnyen kiderülhet, hogy inkább ijesztők, mint vonzók.

Mit tehetünk?

A csapdák elkerüléséhez a legmegbízhatóbb támaszunk csak a megfelelő önismeret lehet – véli Gotthardt Zsóka klinikai szakpszichológus. „Tanuljuk meg letapogatni, hogy kik vagyunk valójában, milyen kapcsolatra vágyunk, milyen kapcsolódási mintázatban tudnánk mi a leginkább kiegyensúlyozottan lenni. Ehhez természetesen fel kell tárnunk önmagunkban is azokat a pontokat, ahol a személyiségzavarban szenvedők kapcsolódni tudnak hozzánk, ahol »rés lehet a pajzson«, hogy időben ki tudjunk lépni a sok szenvedést kínáló kapcsolatból. Ha azonosítottuk ezeket a pontokat magunkban, tudatosak vagyunk rájuk, akkor könnyebben felismerjük a másikban is, mi az, ami a viselkedésében minket veszélyeztethet” – tanácsolja a szakember.

Figyeljük meg partnerünket különböző szituációkban, és ne hagyjuk magunkat elringatni, ne vakítson el se az előnyös külsejük, se az energiájuk, se az esetleges gazdagságuk! Az ilyen személyiségtípusok sokszor sikeresek, de éppen azért, mert remekül tudnak manipulálni, és mert sokan félnek tőlük.

Ne keressünk mentségeket számukra, ha bizonyos reakcióikat durvának, érzéketlennek, kegyetlennek találjuk. Tegyük fel a kérdést: jó ember az illető? És ha nem, akkor vajon miért is bánna velünk jól a jövőben?

HBN

Mire figyeljen?

Milyennek tűnnek a később rémisztővé, vagy akár bántalmazóvá váló személyiségek az első randin? Az alábbiakra figyeljünk:

A birtoklási mániás védelmezőnek tűnhet

A kontrollmániás vigasztalónak

Az agresszív határozottnak

Az erőszakos szenvedélyesnek

A durva közvetlennek

A leereszkedő bizalomkeltőnek

