Ötvenéves a Bocskai István Általános Iskola

A Dobozi-lakótelep általános iskoláját kereken 50 esztendeje, 1969. január 11-én, szombaton adták át a Munkácsy utca 4. szám alatt.

A Hajdú-bihari Napló másnapi cikke szerint a bensőséges ünnepségen részt vett Czinege Albert, a városi pártbizottság osztályvezetője, dr. Nagy István, a Debrecen III. kerületi tanács vb-elnöke, valamint dr. Albert Béláné, a KISZ megyei bizottságának titkára is. Az ünnepséget Bazsa Ernő, az iskola igazgatóhelyettese nyitotta meg. A beszámoló kitért arra is, hogy a modern iskola több mint 20 éves problémáját oldotta meg az intézménynek.

Konyha, központi fűtés

Addig ugyanis mindössze 13 tantermük, 2 napközis és egy gyakorlati foglalkoztató termük volt. Az új létesítmény építése 12,5 millió forintba került, s a felszerelése 650 ezer forint volt. A komplexumban önálló (350 fős) konyha, központi fűtés, ifjúsági szoba, beépített szekrények és tornaterem is helyet kapott. A megvalósítás érdekében szülők, nevelők, tanulók és különböző intézmények csaknem kétezer órányi társadalmi munkát végeztek.

Az intézmény honlapján található iskolatörténeti leírás felidézi, hogy a 16 tantermes, típusterv alapján épült létesítményben a Pacsirta utcai iskola tanulói és nevelői találtak új otthonra. Az 1969–70-es tanévtől az igazgató Lakatos János lett, akikre szintén ma is sokan emlékeznek jó szívvel az akkori tanulók és kollégák közül.

Az 1970-es években odajárt emberek beszámolóiból azt is tudjuk, hogy eleinte két műszakban zajlott az oktatás, tehát az iskola egyik fele délelőtt volt napközis, a tanórákon pedig délután vettek részt. Sőt a Munkácsy utcai épület átadása után is eleinte a Pacsirta és mai Ótemető utcai egységekben is működtek napközik.

A Hajdú-bihari Napló cikke az iskola átadásáról

Szaktantermi álmok

Az új intézményben a 39 nevelő közül 16 tanítói, egy középiskolai tanári, egy mérnöki és 21 általános iskolai tanári oklevéllel rendelkezett. A testnevelésre szakosított tantervű osztályok is az 1969–70. tanévtől működnek. A városban a Bocskai adta a tornasport bázisát. Híres testnevelő tanárai a hőskorból: dr. Kasza Lajosné, Nagy Jenő és R. Fehér Csaba.

Az 1948-ban alakult és 1957-ben újjászerveződött úttörőcsapat vezetője 1967 és 1970 között dr. Debreceni Csabáné volt. Az úttörőcsapat az esztétikai nevelésben is nagy szerepet vállalt, és legjobbjaik a városi, megyei, kulturális bemutatókon is szépen szerepeltek. Az 1973–74-es tanévtől 1979 júliusáig Papp Sándorné vezette az úttörőcsapatot.

Az „Egy üzem – egy iskola” mozgalom első gyümölcseként értek be az iskolai szaktantermi álmok, s ezeket a helyi üzemek, egyesületek (Göcs, Medicor, Debreceni Dózsa SC, Debreceni Dohánygyár, Titász, HB Megyei Tanács Építőipari Vállalat, ÁFÉSZ Debreceni Igazgatóság, 6-os Volán Vállalat stb.) is támogatták.

Testnevelési sikerek

A testnevelési osztályok sora az 1974–75-ös tanévben lett teljes. A megyei és területi győzelmek után az Úttörő Olimpia Országos döntőjén is értek el dobogós helyezést a diákjaik (torna, kézilabda sportágakban).

Az 1978–79. tanévben az iskola a KISZ KB Vörösselyem Zászlóval kitüntetett úttörőcsapatával büszkélkedhetett. Még ebben az évben elkezdődött az iskola épületéhez csatlakozó tanuszoda építése a HÁÉV kivitelezésében.

A jelenkor tisztelgése

Veres Gabriella intézményvezető a Napló érdeklődésére azt is elmondta, hogy az intézménynek ma 471 diákja van, akik emelt szintű németet és testnevelést is tanulhatnak. A Bocskai-iskola 56 dolgozója közül 42-en pedagógusok. Az igazgatótól megtudtuk: jubileumi ünnepségsorozatot jövőre rendez az intézmény, mivel akkor lesz az első teljes tanév 50. évfordulója.

Vass Attila

