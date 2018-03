Ötven fok március idusán

A Rozsnyai István Muzeális Gyűjteményben, Létavértesen a Nemzeti Nap keretében idén is megrendezték a Létavértesi Pálinkaversenyt, valamint a Kalács- és Házikolbász Verseny. A nemes nedűk vetélkedése már a hetedik volt, míg az étkeké a hatodik a sorban.

A hagyományőrzésért

A rendezőktől néhányan megkérdezték: rendben, hogy pálinka, kalács és kolbász verseny, de miért éppen március 15-én rendezik? A dátumválasztás tudatos a szervezők részéről, hiszen úgy tartják, hogy ez egy szimbolikus ünnep, mert mindenki tudja, hogy annak idején, 1848-ban a márciusi ifjak mi ellen harcoltak, de a mai fiatal generációnak is harcolnia kell. No nem egy másik nép ellen, hanem a hagyományaink, kultúránk megtartásáért, a nagyszüleink és szüleink egykori tudásáért. Hány huszonéves lány tud otthon kalácsot sütni, hány fiatal legény ismeri a kolbász készítés folyamatát, illetve a pálinkafőzés rejtelmeit. A mai fiataloknak is tudniuk kell, hogy milyen az ünnepi asztalon a meleg, foszlós kalács illata, hogy tudjanak barátokkal pálinkázás közben egy jót beszélgetni és tudjanak a családdal közösen disznótoron kolbászt tölteni.

Előadás a pálinkáról

Az előző évekhez hasonlóan, a pálinkanevezések messze meghaladták a kalács-, illetve a kolbász nevezések számát. 114 darab pálinkát hoztak a gazdák, hogy részt vegyenek a megmérettetésen 11 településről (Létavértes, Debrecen, Hosszúpályi, Berettyóújfalu, Székelyhíd, Hegyközszentmiklós, Érköbölkút, Margitta, Tóti, Nagykereki, Székelyudvarhely).

Fotó: Kővári Krisztián

A neves zsűri tagjai (Gönczi Károly, Dr. Talabos Csaba, Zilahi Zoltán, Orosz Attila, Preku Gyula, Simon László) igen nehéz feladat elé néztek, de derekasan helytálltak. A délelőtti zsűrizés után egy szakmai előadás következett „Mi mennyi, mi ötven?” címmel Gönczi Károly beszélt a magyar pálinka fokáról. Ezt követően hirdettek eredményt, ahol a kalács- , illetve kolbász zsűri (Szima Sándorné, Guba Imréné, Szilágyi Katalin, Földes Mária, Kozmáné Nagy Nikoletta) néhány szóban méltatta, értékelte a beérkezett nevezéseket, majd a díjkiosztást pálinka-, kolbász- és kalács kóstolás zárta. A rendezvény Forradalmi Vacsorával folytatódott, ahol a kulturális műsort a Szeredás Népzenei Együttes és a helyi Cserebingó Néptánccsoport szolgáltatta, a finom étkeket a Vértesi Református Egyházközség Konyhája készítette.

HBN

A pálinka-, kalács- és kolbászverseny legjobbjai

Kalácsverseny díjazottjai:

• Arany: Szilasi Zsanett (csokis, kakaós csiga torta)

• Ezüst: Bárány Péterné (fahéjas kalács)

• Bronz: Balázs Judit (kakaós kalács)

Házikolbászverseny díjazottjai:

• Arany: Pongor Gyula (sertés- csípős kolbász)

• Ezüst: Oláh Levente (sertés és kecskegida kolbász)

• Bronz: Ujvárosi Sándor és Tóth Béla (sertés), Fényes Szabolcs (vaddisznó kolbász)

Pálinkaverseny kategória győztesei:

• Vizelli Róbert (Irsai Olivér és gönczi barack)

• Cseresznye Sándor (birs)

• Pongor Gyula (Lepotika szilva)

• Kovácsné Krasznai Andrea (almaágyas dió)

• Kovács Károly (fekete cseresznye)

• Juhász Attila (őszibarack)

• Barna Róbert (fekete ribizli és körte)

• Balla István innovatív arany minősítés (szemelt Medoc saját ágyon)

Aranyminősítésű pálinka:

Vizelli Róbert (Irsai Olivér és gönczi barack), Cseresznye Sándor (Birs és Fekete Ribizli), Antal Béla (őszibarack és Otelló borból), Pongor Gyula (Lepotika szilva), Orosz Sándor (vegyes gyümölcs), Máté Ferenc (Körte és barack), Farkas László (Otelló szőlő), Kovácsné Krasznai Andrea (alma ágyas dió), Kovács Károly (Otelló szőlő és fekete cseresznye), Szűcs Lóránt (meggy és birs), Szűcs András (erdei gyümölcs), Hegedűs István (kajszibarack), Csontos János (körte), Juhász Tamás (faeper), Juhász Attila (őszibarack), Nagy Botond (Birs), Pongor Imre (dió), Kovács József (sárga muskotályos szőlő), Deák Sándor (narancs), Barna Róbert (barack), Barna Péter (gála alma és Irsai Olivér szőlő), Balla István (szemelt Medoc saját ágyon), Bárány Péter (dió), Béldi Lajos (törköly).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA