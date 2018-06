Ötven éve a nádudvari zöld gyepen

Hogy magával ragadta a miliő, mi sem jelzi jobban, hogy most is ott találjuk a pályán minden nap. Mint mondja: neki hétfőtől vasárnapig tart a munkája, ami valójában a hivatása: családja, három lányunokája mellett a fociért él. Az öt évtized alatt mindvégig hű maradt a helyi gyephez és a labdarúgáshoz.

Még az e-mail címe is így kezdődik: focitibi@… Nem csoda, hogy nem tudott – igaz nem is akart – elszakadni szeretett sportágától. Ma is a hét minden napját a futball tölti ki, el se tudná másképpen képzelni az életét.

Hű maradt településéhez

Szkupi Tibor 13 éves vékony kisgyermekként érkezett meg – biciklin szállítva, hiszen a sportpályától messze, a gazdasági iskolánál laktak – első edzésére. Baranyai Antal fogadta őt edzőként, s végig is mérte az újoncot. Azt csak évekkel később mondta el neki Anti bácsi, mit is gondolt akkor róla: „ki ez a horpadt mellű kisfiú?” Aztán másfél esztendővel később már a felnőtt csapatban játszott, mindössze 14 és fél éves volt.

Négy évvel később már az akkori NB II-es Téglás gárdájához invitálták. Emlékszik, éppen kukoricát törni volt, mikor megkeresték személyesen a tengeriföldön az ajánlattal, de ő akkor is nemet mondott.

Legnagyobb sikerét a nádudvari focicsapattal a ’80-as években érhette volna el: minden esélyük megvolt megnyerni a megyei első osztályú bajnokságot, ám „fentebbről” szóltak, hogy Kaba lesz az NB III-ba feljutó csapat. Sportolói pályafutását befejezve edzőként, szakosztályvezetőként, s mostanság már klubelnökként is a nádudvari foci világában él. Dolgozni is hívták a fővárosba még anno, de a szíve itthon marasztalta. Nem bánta meg, mondja, a város által 2002-ben Kövy-díjjal kitüntetett sportember. Jelenleg négy korosztályos (U7, U9, U16 és U19) csapat edzője. S, ami a legfontosabb: szereti, amit csinál.

– Marján László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA